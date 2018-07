“La tecnologia 'blockchain' provocarà un gran canvi al sector”

Dirigeix des de París la Federació internacional de les professions immobiliàries i destaca que el Mercat regularà tot sol l’augment de preu del lloguer dels darrers mesos

Actualitzada 08/07/2018 a les 07:49

Clara Julià Andorra la Vella

Assen Makedonov és un executiu d’origen búlgar. Des del mes de maig presideix la Federació Internacional de les Professions Immobiliàries (Fiabci). Anteriorment va ostentar càr­recs directius en companyies com Best Tour, on va ser conseller delegat entre el 2011 i el 2016.



Com veu el mercat immobiliari en l’àmbit europeu?

Penso que en els darrers tres o quatre anys el mercat immobiliari a Europa ha anat molt bé. Crec que l’any que va anar millor va ser el 2017, ja que es van facturar a Europa més de 136 bilions d’euros. Després de la crisi del 2008 fins al 2014 penso que podem dir que ara les coses es mouen en una bona direcció econòmica, on els mercats principals són Alemanya, les regions nòrdiques i el Regne Unit, tot i el Brexit.



En quina situació es troba la península Ibèrica?

No soc un especialista en la península Ibèrica però tenim actius molt importants a Espanya i a Andorra de Fiabci, per tant diria que hi ha molta gent aquí que busca i compra propietats. Els darrers tres anys penso que van ser molt bons per a aquests mercats, especialment pel que fa al comerç de propietats immobiliàries però també pel que fa a residència. Els turistes cada vegada venen més i busquen lloc per allotjar-se als hotels i als apartaments.



Aleshores, és un mercat molt ampli?

Hi ha molts apartaments a Andorra que estan buits, penso que això canviarà durant l’any. Potser aquesta tendència serà diferent perquè la gent busca un bon lloc on estar i acomodar-se en localitats ben situades o propietats ben desenvolupades. Els clients sempre haurien de ser allò més important.



Darrerament, a Andorra hem vist protestes pels alts preus de lloguer...

Penso que el mercat és el factor principal que decideix. Si els preus són alts, i ho són sense motiu, tard o d’hora arribarà el moment que baixin. Ningú vol tenir una propietat de luxe amb un preu elevat que estigui buida i no pugui llogar.



Com s’ha de solucionar?

L’element corrector és el mateix mercat, i això baixarà. Aquesta situació es produeix no només aquí, en múltiples ciutats s’està generant un augment de preus i de taxes en els lloguers. Però insisteixo que penso que es corregirà sol.



Com veu el mercat immobiliari del Principat?

Veig mercat sobretot per a segones residències i hotels. El primer punt d’aquest país és que es tracta d’una destinació turística, per tant molta gent té segones residències o apartaments, o busca construir hotels. El factor principal sempre serà la ubicació i la qualitat del producte, més persones que tenen recursos volen invertir en propietats segures, que són normalment les que tinguin una bona ubicació i bones condicions.



Hi ha un augment de propietats a Andorra?

Sí, avui en dia hi ha un munt de propietats, des del 2014 hi ha un boom de noves construccions, però això tard o d’hora s’aturarà perquè no hi ha espai per construir tant.



Quins creu que són els actors principals en el mercat immobiliari?

Els actors principals són els bancs. No només després de la crisi, en què una gran quantitat d’hotels i apartaments van anar a mans dels bancs, també ara. Actualment estan intentant revendre aquestes propietats que van adquirir aleshores. Sense els bancs no hi ha inversió i desenvolupament.



Els compradors són més aviat de classe alta?

Sí, principalment. Potser de classe mitjana també. Hi ha una gran competència en el mercat a Europa i els inversors ara cada vegada estan més satisfets amb baixos però estables ingressos i això és el que caracteritza el mercat d’Europa. Al mateix temps, tenim forces disruptores a llarg termini, que són la tecnologia i les xarxes socials.



Forces disruptores?

Per exemple, la tecnologia blockchain provocarà un gran canvi al nostre sector, serà més transparent. Les transaccions seran més ràpides, segures i barates. Això és el futur, perquè en alguns llocs, com als Estats Units, Estònia, Dubai o Geòrgia, aquesta tecnologia ja s’utilitza en el mercat immobiliari. Totes les propietats estan registrades amb aquesta tecnologia i les transaccions són ràpides i segures, de manera que no hi ha possibilitats de falsejar documents.



Per què creu que seran tan segures?

Perquè la tecnologia permet que es registrin les operacions arreu dels ordinadors i és impossible fer canvis. Ja no existeix la possibilitat de falsejar les transaccions. Al llarg del temps molta gent ha perdut propietats perquè tan sols tenia el registre en el municipi i si desapareixia la propietat deixava de ser seva. Amb aquesta tecnologia això no passarà perquè els documents estan descentralitzats en múltiples ordinadors d’arreu del món.



Quins reptes de futur afronta el sector?

No és una pregunta fàcil de respondre perquè cada país té una situació diferent. Penso que aquí el sector immobiliari té un gran futur perquè està molt ben situat, té un entorn natural que és molt potent i grans resorts d’esquí que atreuen molta gent a l’hivern, i fins i tot a l’estiu. Per tant, penso que aquí és un gran negoci perquè sempre hi haurà gent que busqui propietats per vendre o comprar en zones turístiques.