“Amb l'acord d'Arcalís se'ns ha revaloritzat el patrimoni”

Augura que s’obren opcions per implementar negocis i invertir a la parròquia i afirma que aniria “contentíssim” cap a casa després d’aconseguir trobar una via de futur per a l’estació

Actualitzada 26/06/2018 a les 16:34

Pietat Martin Vivas Andorra la Vella

El cònsol aposta per millorar Arcalís en qualitat per a l’esquiador amb temporades de novembre a abril, que reportaran beneficis i creixement a la parròquia i al país amb la nova etapa a l’estació, que confia que atregui inversors, segons diu a la ràdio del Diari.



Ja s’ha fet tota la paperassa i l’aportació econòmica de Saetde per entrar a Secnoa?

Totes les formalitats s’han fet, l’operació està tancada al 100%, per tant, podem dir que estem en una nova etapa a la parròquia d’Ordino i una nova etapa al món de la neu a Andorra, perquè és un abans i uns després.



Quan començaran les obres del nou telecabina?

Està tot adjudicat i estem acabant d’ultimar els permisos amb Govern i la idea és que abans de les festes de Nadal estigui en marxa. Anirem justos però estic convençut que ho tindrem aquest hivern i és molt important per als canvis que hi haurà al món de la neu, per a la parròquia d’Ordino i per a Arcalís, i des de Vallnord com a socis nostres. Molta gent no veu el canvi que suposarà i estic convençut, com va dir el senyor Viladomat, que hi ha d’haver un sol forfet perquè el turista pugui esquiar a tot arreu. Penso que és l’objectiu i pel fet que ara el senyor Viladomat estigui a l’altra vall serà molt més fàcil poder arribar a aquest objectiu, perquè vivim de la neu i hem d’anar tots a l’una.



Hauria de ser un forfet únic o conviure amb el de Vallnord si Grandvalira desapareix?

Penso que pot ser un forfet únic i pel que fa a informàtica el repartiment és molt fàcil fer-lo. No dic que arribi la temporada que ve, però pot ser relativament ràpid si tots hi posem voluntat i mirem des de l’objectiu de país i de motor econòmic.



Ha fet una projecció Secnoa de quan arribaran els beneficis arran de l’entrada de Saetde?

Primer s’ha de fer la inversió, però de cara al comú hi haurà un canvi en l’endeutament. Fins ara ens computava el 100% del negatiu de Secnoa, uns 3 milions d’euros, i es traduirà en un 24%, passem a un milió i escaig que ens pugui afectar. I aquesta ja és una part importantíssima. No tindrem aquest endeutament i ens permetrà fer d’altres coses a la parròquia. A més, s’ha de tenir en compte que el comú havia de cobrar un cànon a Secnoa que s’ha condonat sempre i amb els nous acords hi ha aquest cànon supeditat als resultats, però és clar que el cobrarem, i a més a més la part de beneficis que mai no s’han cobrat, i s’obre un ventall de possibilitats diria que fantàstic per a Ordino.



En quin termini preveuen que començaran a cobrar?

Penso que estarem un parell d’anys per refer aquesta situació, però finalment està aquí mateix i està encarrilat, i hem sortit d’un cercle viciós per entrar a un de virtuós perquè tot el que deixem d’invertir en l’estació ho podrem dedicar a la par­ròquia i redundarà en millors serveis i qualitat de vida, i que hi pugui haver més clients a l’estació.



Arcalís manté el forfet de Vallnord i en tindrà també amb Pas de la Casa-Grau Roig.

Ho està treballant Saetde, no sé si serà amb Pas de la Casa-Grau Roig o amb Grandvalira, com més ampli sigui, més valor afegit donarem als turistes. Amb Pas de la Casa-Grau Roig està garantit, però si es pot fer amb Grandvalira, encara millor. Crec que hi ha possibilitats que se solucioni la ruptura, però jo no soc actor implicat en la continuïtat. És una llàstima que es perdi perquè és la marca més reconeguda fora d’Andorra i si ha de desaparèixer que aparegui una marca més potent conjunta de tot el país.



Què aportarà a la parròquia la nova etapa d’Arcalís?

Espero que aporti l’objectiu pel qual es va fer, que era que fos el motor de la parròquia, per donar vida, i penso que ha sigut motor tot aquest temps però amb deficiències, no com s’hauria volgut per manca de poder fer inversions, i que es traduirà ràpidament en el motor econòmic. Només el fet d’haver signat aquest acord, haver fet la venda d’accions i la concessió, crec que a Ordino a tothom se’ns ha revaloritzat el patrimoni, des del punt de vista patrimonial, i per implementar nous negocis i fer inversions. He tingut una reunió amb l’associació de comerciants i hotelers, que l’hem impulsat nosaltres però l’han creat ells, i estan il·lusionats i és molt important anar tots de la mà, el comú per fer el pla estratègic, amb l’associació i l’estació.



Considera que després de trobar la solució per a Arcalís ja té la feina feta?

És un dels objectius més importants que m’havia marcat i no puc estar més que satisfet, però encara queden coses per fer.



Quines?

El centre de congressos, si hi ha empreses interessades farem el concurs, ja estem treballant per si presenten un projecte que dinamitzi la parròquia. També l’hotel Casamanya, que no és del comú, és del quart, però vam signar un conveni que ens permet gestionar tot el patrimoni que té el quart. Hi ha gent que s’hi ha interessat i estem estudiant els projectes. Si es pogués aconseguir el centre de congressos, l’hotel Casamanya i Casa Rossell, que també hi ha projectes, seria la cirereta del pastís.



Queda un any de mandat, com veu la possibilitat de tornar-se a presentar?

No m’agrada mirar gaire a llarg termini, crec que el més important és acabar el mandat i complir el màxim del programa i d’aquí a un any en tornem a parlar.



Està content de com ha anat el mandat?

Estic encantat de la vida, després de l’acord d’Arcalís si he d’anar cap a casa me n’hi vaig contentíssim, amb l’objectiu més important que em vaig marcar me’n vaig cap a casa sense cap problema.



Això l’encoratja a tornar-se a presentar?

Hi ha un partit i no soc jo qui ha de decidir, jo en puc tenir ganes.



En té?

La política m’agrada, sempre m’ha agradat, és un dels cuquets que porto a dins i si digués que no enganyaria, però m’han elegit per a aquest mandat i ja en parlarem quan s’acabi.



Com veu el pacte de Liberals i PS per a les llistes parroquials?

La meva opinió és que són pactes antinatura, però qui ho ha de dir són els electors i veuran si es pot aguantar o no. A vegades es fan pactes de cara a les eleccions però després s’ha de pensar que s’ha d’anar a treballar quatre anys i aquí és on poden sorgir els problemes. Fer pactes per anar a guanyar, per això no hi ha cap problema, ens fiquem d’acord tots, però el problema ve l’endemà de les eleccions.



Què li sembla la creació d’un grup d’opinió amb persones que han tingut rellevància en política i que són crítiques amb DA, amb el Govern?

És molt legítim, només faltaria, tothom és lliure de criticar i penso que la crítica és bona sempre que sigui constructiva. Segurament tothom no pot estar d’acord amb el que faci DA, com tampoc estarà tothom d’acord si hi ha un Govern de Liberals o el PS. Jo respecto l’opinió de qualsevol persona.



Hi ha un excònsol d’Ordino, Josep Duró, que és molt crític amb la seva tasca al comú, tenen bona relació?

Hi tinc bona relació i tampoc és molt crític amb mi. I si és crítica constructiva has d’agafar les coses bones i tots ens equivoquem, jo el primer, i si pots rectificar, perfecte.

