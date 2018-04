Assegura que el partit de dissabte al poliesportiu serà un duel especial per a ell, per les quatres temporades amb els tricolars, que veu com un conjunt amb molta qualitat i difícil d'aturar

“No m'estranyaria que el MoraBanc sorprengui al play-off” David Navarro en un duel anterior d'aquesta temporada amb el Monbús Obradoiro. CAB OBRADOIRO

Actualitzada 26/04/2018 a les 07:24

Marc Basco

Després de quatre temporades al MoraBanc Andorra, on va arribar a ser capità, David Navarro tornarà dissabte per primera vegada al Poliesportiu com a rival en un duel clau perquè els tricolors segueixin en llocs de play-off i perquè el Monbús Obradoiro deixi enllestida la permanència a l’ACB.



Està a quatre dies de tornar al Poliesportiu. Quin sentiment té?

Nervis, ganes, una mica de tot perquè serà un partit especial per a mi després d’haver estat quatre temporades a Andorra. Tornar com a rival serà una sensació una mica estranya i diferent, però estic content i amb ganes de veure els companys i l’afició, que sempre m’ha fet sentir molt a gust.



Quin tipus de rebuda s’espera per part de l’afició?

Espero que bé. Jo sempre vaig estar molt bé i vaig intentar donar el millor de mi, i sempre m’he sentit molt estimat per l’afició. Espero una bona rebuda i tinc ganes de poder tornar a estar a la que ha estat casa meva els últims anys.



Arriben al Principat després de tres desfetes seguides a la pròr­roga. Com està el vestidor?

Estem fotuts per les últimes tres derrotes i per la manera com s’han produït, ja que han estat a la pròrroga i també haurien pogut caure pel nostre costat i tenir victòries, però seguim treballant.



Com afronten aquest tram final de competició?

Sabem que queda poc per acabar la Lliga Endesa i que segurament amb una victòria més ens asseguraríem la permanència, que ara és el que volem tots.



Tenen tres victòries de marge respecte del descens, però aquesta mala ratxa els està fent mirar més de l’esperat cap avall?

Sabem com està la lliga, els de baix ara estan guanyant, i nosaltres el que volem és aconseguir el triomf. Ens centrem en el dia a dia i partit a partit, i tenim clar que una victòria no ho deixaria fet totalment però gairebé.



Van començar la temporada sent l’equip revelació juntament amb el Fuenlabrada, i vostès han anat baixant. Què creu que els ha passat?

És difícil d’explicar i de donar un motiu concret. A vegades les dinàmiques influeixen perquè al principi quan ho guanyàvem tot, partits igualats queien a favor nostre amb cistelles a l’últim segon, i ara en canvi, portem tres partits seguits perdent a la pròr­roga, on hem fallat tirs que ens haurien donat la victòria.



Com veu el MoraBanc Andorra de cara al partit de dissabte?

Els veig molt bé. Els he seguit bastant i des de fora es veu que tenen una gran plantilla i amb jugadors de molta qualitat. A més, són capaços d’anotar de moltes maneres i això sempre fa molt difícil per a l’equip rival trobar una manera d’aturar-los.



A més, també hi ha el factor Poliesportiu...

Sí, és un lloc difícil per guanyar com ja vam demostrar també la temporada passada i sempre és un partit molt complicat per a qualsevol dels equips rivals que hi venen.



Com els poden fer mal vostès?

Nosaltres quan guanyem és quan estem bé en defensa i aconseguim aturar els rivals amb el nostre plantejament de partit. A més, hem de trobar les situacions més clares possibles en atac, ja que a vegades ens quedem una mica clavats i ens costa anotar, tot i que últimament estem trobant millors situacions i esperem que segueixi així de cara al cap de setmana.



Creu que el partit tindrà a veure amb el d’anada a Santiago?

Ells tenen alguns jugadors nous, i van venir aquí amb molts lesionats en el joc interior i potser és una mica diferent. Segueixen tenint molta qualitat, sobretot exterior, que és on ens van fer molt de mal, amb penetracions i trobant situacions molt clares, i crec que serà un dels punts a parar de cara a dissabte. Suposo que serà diferent, i espero que puguem guanyar, tot i que segur que és molt difícil.



El MoraBanc lluita per entrar al play-off, creu que la poden fer grossa?

Podrien fer-ho. Els veig molt bé, tenen un gran equip, estan jugant molt bé i els jugadors estan amb molta confiança. Crec que aconseguiran entrar al play-off i després a veure si tenen una mica de sort amb l’encreuament i no m’estranyaria gens que fessin la sorpresa.