“Tenim joc però també música, gastronomia, art o congressos”

Riu anuncia per al projecte de casino de Bomosa acords amb productores per dur concerts d’artistes internacionals, tornejos d'esports' i col·laboracions amb Estrelles Michelin

Actualitzada 17/02/2018 a les 09:18

Dolors Moreno Andorra la Vella

Aliat amb Casinos d’Àustria, que també n’és inversor, Bomosa proposa un projecte en què el joc esdevé una pota més d’un complex (L’And Center) que planteja amb d’altres focus d’atracció. Part dels beneficis seran per a projectes socials i un 10% de les accions seran d’oferta pública. Hi concor­ren amb tres ubicacions: Centre de Congressos, Caldea i un espai en un edifici del Clot d’Emprivat que ja està en construcció.



Per què Bomosa concorre al concurs del casino, una iniciativa d’entrada allunyada dels seus interessos?

Ja que Andorra el tiraria endavant, vam decidir presentar-nos per fer una proposta el més sostenible i el més adaptada a la realitat andorrana. Un projecte el més social i ecològic possible.



Què vol dir sostenible i ecològic quan es tracta d’un casino?

Creiem que pot determinar el futur model turístic del país i que depèn de com es desenvolupi pot atreure més un tipus de turisme o un altre. Per afavorir aquesta sostenibilitat volem intentar donar suport al que seria un desenvolupament no tant per volum, sinó per qualitat.



Per què Casinos d’Àustria com a soci?

Vam decidir buscar un partner que fos el més similar a nosaltres quant a valors. I creiem que Casinos d’Àustria recull perfectament les nostres sensibilitats i les nostres preocupacions. És un operador europeu acostumat a treballar a l’Europa central i sobretot en entorns de muntanya, té casinos en pistes d’esquí que no han suposat cap tipus de canvi en l’entorn en què s’han ubicat i, a més, per la credibilitat, la solvència i la imatge.



Plantegen joc però també d’altra oferta.

No veiem el casino només com un complex de joc, el veiem per desenvolupar un complex d’oci o un conjunt d’activitats que vagin molt més enllà i que sigui un projecte per a tothom, de país.



Com ara?

Tenim joc, gastronomia, música,

professionals, art, compromís social. Tindrem tornejos especials, com ara d’e-sports. Tenim acords concrets amb empreses internacionals per dur grans esdeveniments de l’estil. Quant a la gastronomia també tenim acords per acollir conceptes de restauració diferents, estem parlant d’estrelles Michelin. Pel que fa a la música, hi haurà activitats permanents i d’altres que no, per fer fora dels períodes d’esquí i d’estiu i desestacionalitzar. I tenim acords signats amb Live Nation i amb Doctor Music per a concerts de gran format. Amb Doctor Music atenent a la disponibilitat dels seus artistes, l’aforament, els espais... es podrien fer concerts d’artistes que representen: Bruce Springsteen, Rolling Stones, Adele, Justin Bieber, Ricky Martin, Red Hot Chili Peppers, Mark Knoffler...



Fora del casino, doncs.

Serien concerts de gran format a fora del recinte del casino i això ens permetria generar riquesa possiblement a d’altres parròquies. I en la d’entreteniment, un dels plats forts també són espectacles dissenyats especialment per a Andorra. En tenim un de creat per Focus. També apostem per fires i congressos, aquí també tenim acords concrets. I per a l’art també tenim un acord en exclusiva amb una companyia que desenvoluparà una exposició permanent i d’altres acords per dur exposicions itinerants. Quant al compromís social i filantropia, ens referim molt al joc responsable.



Aquesta és una de les qüestions que preocupen, el risc d’addicció. Què proposen?

Una de les coses que més ens van agradar de Casinos d’Àustria és que han rebut un dels premis més importants del món del joc dels últims anys per la política de prevenció i de detecció d’addiccions. Però en concret el que es farà a Andorra s’haurà de dissenyar amb l’administració.



Si no obtenen la concessió tots aquests acords es podrien plasmar d’alguna altra forma?

Alguns dels acords que hem fet pensem que sí, creiem que podria aportar molt valor al país. Entenem que el turisme és clau per al Principat i nosaltres estem des del Cramea fins a d’altres projectes molt interessats a poder aportar un granet de sorra.



Parla d’un casino que atregui turisme de qualitat, no de volum. D’alt poder adquisitiu?

També, sí. El fet de barrejar oferta professional, d’art, també diversitat d’origen. Un dels acords que tenim és amb un gran grup asiàtic que portaria turisme no massificat, de qualitat, d’alt poder adquisitiu, i fins i tot tindríem un esdeveniment especial per a l’època que vinguessin. Pensem que aporta més valor un turisme que vingui més per un xef estrella Michelin, un concert o un congrés que no pas allò de vaig al casino i ja està.

