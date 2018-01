“L'hivern demogràfic posa en perill el benestar”

Creu que calen més fills per garantir el relleu i que les famílies nombrosos aporten capital humà

Arnald Sanllehy Andorra la Vella

Va oferir ahir una xerrada a l’hotel Exes Príncep, organitzada per MoraBanc, dirigida a diverses persones interessades per crear l’Associació Andorrana de Famílies Nombroses.



Quines dificultats pateixen les famílies nombroses?

La primera és la discriminació, ja sigui social, laboral, fiscal o familiar, fins i tot. Vivim en una societat envellida, en què la majora dels països presenten taxes de natalitat insuficients per reposar la població i d’això els estats en són conscients. Quan arriba l’hivern demogràfic es posa en perill el benestar.



Les famílies nombroses poden donar resposta a aquest fet?

Sí, perquè tenen més fills que la mitjana. El país europeu amb més natalitat és França, amb una ràtio d’1,8 fills per dona, però els països en necessiten 2 per assegurar-se el relleu generacional. Les polítiques familiars, en el fons, són una inversió en el capital humà del futur.



Coneix la realitat andorrana respecte a la natalitat?

Aquí es viu la mateixa situació que a la resta d’Europa, però amb l’afegit que aquest és el tercer país del món amb l’índex de fecunditat més baix. Tots els països estan promovent polítiques de suport a la família i aquí també es necessiten. La gent es pensa que les famílies nombroses tenen avantatges sobre la resta, però no és cert. Són grans consumidors i, per tant, necessiten poder finançar totes les despeses que tenen, en alimentació educació, sanitat o d’oci.



Quines mesures proposen per millorar la seva situació?

Hem creat la Confederació Europea per donar una resposta unitària. Ara mateix la integren 20 països i estem negociant amb dos més. Un dels objectius pels quals estic aquí és perquè volem que Andorra sigui el 23è.



De quina manera ajudaria un carnet europeu?

D’entrada ens permetrà ser reconeguts com a membres de famílies nombroses a tots els països. Podríem accedir als mateixos descomptes que els locals, però també volem ampliar el segell de turisme familiar. Aquesta és una iniciativa que ja vam parlar amb Andorra Turisme, que premia els hotels, càmpigs, agències d’activitats, etcètera, que estiguin més preparats per rebre aquesta mena de famílies. Aquí també tenim terreny per col·laborar.

