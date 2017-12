Amb el retorn a casa per a la segona volta, l’ex-capità tricolor s’enfrontarà demà per primera vegada al MoraBanc Andorra al pavelló de Fontes do Sar de Santiago de Compostel·la

“M'ha passat pel cap com serà la rebuda al Poliesportiu” David Navarro en el partit contra el Tecnyconta Saragossa a Fontes do Sar OBRADOIRO CAB

Actualitzada 30/12/2017 a les 07:35

Marc Basco Andorra la Vella

Després de quatre temporades al MoraBanc Andorra, David Navarro viurà demà el seu primer enfrontament contra el seu ex-equip des de l’altra banda, en un duel que es presumeix clau per a les aspiracions coperes de tots dos conjunts.



Com porta la nova vida a Galícia després de tant temps a Andorra?

És un canvi gran i diferent després de quatre anys a Andorra i es necessita una aclimatació, però la meva dona és d’aquí, els nens s’han adaptat bé a l’escola i tot és més fàcil. Soc a un club nou, amb nous companys, cos tècnic nou, i això necessita adaptació, però la veritat és que estic molt content.



Què troba a faltar?

Quan fa tants anys que ets a un lloc es converteix en casa teva i tens companys i gent de molt de temps. També l’estima de l’afició, i la rutina de cada dia. Ara estic molt bé, però el que havia fet tants anys és el que enyoro.



Serà especial el duel de demà?

I tant. M’enfrontaré a companys i gent amb qui fa molts anys que estic amb ells, i sempre és diferent a qualsevol altre partit. Però ara tinc el meu equip, la meva afició, i lluito per aconseguir els objectius de l’Obradoiro, i a la pista no hi ha amics (riu).



No sé si ja s’ha imaginat com pot ser la rebuda al Poliesportiu a la segona volta?

Alguna vegada sí que m’ha passat pel cap, sobretot ara que ens enfrontem al MoraBanc Andor­ra, i segur que serà una situació especial perquè tinc molts bons records i va ser una etapa molt bona, tant a nivell personal com professional. Serà un dia maco per l’afecte que tinc al club, i el que suposo que em tenen ells.



Com s’està trobant dintre de la pista amb el seu nou equip?

En línies generals crec que hem d’estar molt contents perquè la temporada està sent bona per a nosaltres i per a l’equip. L’inici va ser molt bo, i ara tenim una mala ratxa, però tots hauríem signat un inici de campanya així. A nivell personal, és un canvi important per mi de maneres de veure el bàsquet diferent, i m’estic acabant d’adaptar. Cada dia estic més bé, però es necessita un procés.



Ara no travessen el millor moment amb quatre derrotes seguides. Com està el vestidor?

Ja sabem com funciona aquest món. Quan es guanya tot sembla més fàcil, i quan perds s’han d’adaptar coses i mirar vídeos per fer-ho millor i tornar a aconseguir victòries. Si ho mirem fredament, de les quatre derrotes tres han estat partits a fora de casa, i la de casa ha estat contra el Madrid. Estem bé i hem de tenir la confiança per buscar la victòria.



Creu que el partit de demà marcarà les opcions de ser a la Copa del Rei per uns i altres?

La Copa és una cosa que a tot­hom agrada arribar i jugar, però nosaltres estem centrats en el partit del MoraBanc, i després ja es veurà com va la cosa, perquè hi ha molts equips amb opcions. És un partit important perquè senzillament juguem a casa, on estem a gust, i perquè ve un rival que està molt a prop nostre. Potser serà important per veure qui va a la Copa, i preparem el partit el millor possible perquè sabem que la victòria serà important.



Moncho Fernández s’assembla a Joan Peñarroya?

Hi ha coses en que sí, i en d’altres són diferents. La més gran potser és que en Joan dona molta llibertat ofensivament, no renuncia a cap tir i predomina l’atac, mentre que amb Moncho és tot més organitzat, amb unes normes més clares i es busca un objectiu concret. Al final tots dos són entrenadors treballadors, que es preocupen pels jugadors i volen el millor per a l’equip.



Manté el contacte amb els companys?

Sí, sobretot amb el Guille Colom, que és amb qui tinc més relació. Però també he anat parlant amb gent del cos tècnic i estic pendent dels seus resultats.



Guanyar el primer partit fora fa més perillós el MoraBanc de cara a dissabte?

A molts equips els costa més aconseguir victòries a domicili, i ara sembla que estan amb una dinàmica millor, han aconseguit encadenar triomfs i segur que els dona confiança. Intentarem que aquesta segueixi sent una pista complicada per a ells com els últims anys, i guanyar.



Com pot afectar el partit la plaga de lesions del MoraBanc?

Amb una plantilla llarga sempre tens més opcions i alternatives, però el MoraBanc Andorra té molts jugadors de qualitat i això mai saps per on pot anar. A vegades és contraproduent per al rival perquè altres jugadors assumeixen aquest rol i agafen més protagonisme.



Es veu tornant a Andorra?

Si alguna cosa he après en aquests anys de bàsquet és que no s’ha de pensar gaire en el futur, s’ha de viure el dia a dia. Ara estic molt a gust i intento gaudir perquè no em queden tants anys de bàsquet