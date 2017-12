“Tenim per a anys d'investigació amb les causes de BPA”

Afirma que estan avançant molt en diversos assumptes de l’afer i apunta que l’anàlisi dels fets pot comportar obrir més dossiers amb les actuacions que es puguin anar determinant

Assegura que l’afer BPA comporta molta feina a la fiscalia, prefereix no referir-se a les investigacions en curs i insisteix que es treballa com en altres causes, en una entrevista a la ràdio del Diari.



Estava confiat que el renovarien com a fiscal general?

Tinc un mandat de 6 anys, tinc una excedència de fiscal de tercer grau amb lloc de retorn, és a dir, que no és un problema que confiïs que et renovaran o no, a mi se’m va proposar, jo vaig acceptar de la mateixa manera que quan ho vaig agafar com a interí i després els primers sis anys i les condicions són les mateixes.



Entre un mandat i un altre han passat moltes coses, com el ‘cas BPA’ que ha liderat, i s’ha dit que els màxims exaccionistes del banc havien demanat que no continués en el càrrec?

Crec que hi pot haver molta llegenda urbana, no ho sé. No crec que un tema concret tingui trans­cendència en aquests efectes. Nosaltres no investiguem persones ni físiques ni jurídiques, investiguem fets, i si hi ha fets delictius el que fem és mirar qui hi participa i el grau d’implicació. I jo no he liderat res, dirigeixo la fiscalia, faig la meva feina el més objectivament possible, amb la major transparència i independència que puguem assegurar, i a partir d’aquí quan la fiscalia ja no té eines per continuar la investigació traslladem els dossiers amb rellevància penal a la Batllia d’instrucció, i és qui instrueix. Per tant, no és ni una instrucció nostra, hi participem i és cert que hi ha investigacions que s’inicien a la fiscalia i després es traslladen cap a les batllies, però aquesta com tantíssimes altres.



Aquest cas no és com altres, ha estat de més rellevància i implicacions per al país?

Hi ha temes que són més concrets però hi ha més temes, la fiscalia acaba evacuant 10.000 informes l’any. Molta part de la feina de la fiscalia és penal, però també tenim gairebé 1.800 informes anuals en matèria civil. S’obren unes 4.500 diligències prèvies cada any. I hi ha moltes altres causes que aquesta que esmenta i que no m’agrada que els posin nom perquè nosaltres tenim un número de causa i els tempos de les investigacions judicials no són ni els dels fets que passen, ni els dels tempos polítics, ni els de la premsa, que són més ràpids, i amb els mitjans globalitzats encara més, i aquest flux d’informació encara és més difícil d’ensamblar amb la nostra velocitat de creuer.



S’acosta la data de l’inici del judici de BPA, com es presenta per a la fiscalia?

Amb moltes jornades de judici i amb una previsió llarga, però tot el que sigui de casos concrets no en parlaré, el que serà públic serà a la vista.



En el cas de Petróleos de Venezuela és essencial la vinculació amb Andorra perquè hi hagi causa penal?

Pdvsa és una empresa petroliera immensa i pel que surt als mitjans de comunicació Veneçuela està fent investigacions.



Tindran implicació judicial aquí?

No ho sé, ja ho veurem, les investigacions són llargues i són reservades fins i tot a les parts i no puc facilitar informació.



També hi ha una causa pels suborns d’Odebrecht, com evoluciona?

No puc parlar de temes concrets, cadascú fa les seves investigacions. Nosaltres aquí les instruccions són reservades i s’ha d’entendre que tota persona sotmesa a una investigació en un país tan petit es pot veure identificada a diferència d’altres països on són milions de persones, tot el seu nucli familiar es pot veure afectat de forma molt important i no solament els que es troben sotmesos a causes, sinó els que són víctimes dels processos, i això sí que en tema de menors crec que s’hauria de fer un pensament per evitar que la víctima inclús de forma molt indirecta es pogués sentir identificada.



Considera que s’aclarirà tot respecte al ‘cas BPA’ per l’àmplia vinculació internacional i la complexitat de l’operativa?

Investiguem fets delictius i el que hem de fer és determinar la seva naturalesa. Alguns seran delictius i es portaran a judici, en d’altres hi haurà proves suficients i es portaran a judici, altres no hi haurà proves suficients o sí o es podran determinar o no segons evolucionen les investigacions i es determinarà si són de naturalesa delictiva o no. Crec que estem avançant molt en moltíssimes coses i si no tinguéssim la col·laboració internacional no hauríem pogut avançar.



Quantes causes hi ha vinculades a BPA?

No ho sé, les investigacions continuen i segons puguin ser d’un caràcter o un altre es va estirant del fil.



Queden molts fils per estirar de les causes de BPA?

És el que veurem en el futur. Per nosaltres evidentment que és un volum de feina molt important i suposarà un volum de feina molt important l’anàlisi de tots aquests fets que ens van sorgint, i anem determinant i retrobant.



Durant anys?

Crec que tenim per a anys d’investigació.



Hi havia prou controls per evitar l’operativa delictiva o falten mitjans per detectar-los?

No, els mitjans a Andorra són plenament homologables a la resta del món, cada vegada més, però no és una problemàtica que des del meu punt de vista sigui l’essència de les actuacions. Tenim investigacions de tots els tipus delictius i procurem posar els mitjans per evitar haver de fer-les. Tota la prevenció en qualsevol matèria és fonamental, des de la formació fins als mitjans humans, legislatius, reforços en auditoria o intervencions, i nosaltres donem una resposta a posteriori sempre, la justícia penal, en la resposta anterior cadascú té la seva funció.



El GRECO recomana que els mandats judicials siguin indefinits, se sent menys independent per haver de renovar el càrrec cada sis anys?

Crec que un és independent més que sentir-se’n. Som nomenats pel Consell Superior de la Justícia a proposta del Govern i aquesta es fa sobre la base d’un examen objectiu, i ja són òrgans diferents, amb mandats i terminis diferents. Un és de 6 anys, que a més no han de coincidir tots els membres, i el Govern té legislatures de 4 anys i a nosaltres ens nomenen per a 6 i pots haver estat nomenat per un executiu i conviure amb diferents caps de Govern i, a més, la fiscalia té garantit constitucionalment el principi d’independència. Hi ha un principi de legalitat que el que és delictiu s’ha de perseguir, per tant, difícilment pots tenir una intromissió del poder executiu en els casos concrets. Sincerament quan ha vingut el GRECO ha trobat fins i tot el repartiment de dossiers del més objectiu possible.



Ha notat alguna vegada ingerència política?

No, i he conviscut amb molts caps de Govern i molts ministres en més de 20 anys.



Des del Consell Superior l’han intentat aconsellar?

No és un òrgan jurisdiccional, és un òrgan constitucional d’autogovern, el que ha de garantir la nostra formació, independència, per tant seria com a mínim esbiaixat o sorprenent que fossin ells els que intentessin influir-nos. A mi no m’han influït mai ni m’han intentat influir mai.

