“Cal oblidar un acord d'intencions estèril i fer un plantejament viable”

El conseller del PS+I a la minoria encampadana creu que DA ha d’establir millor el diàleg amb SAETDE i reivindica que l’actual estratègia de dinamització econòmica és nul·la

Actualitzada 11/12/2017 a les 07:29

Pilar Màrquez Ambròs Encamp

Joan Sans és conseller a la minoria pel Partit Socialdemòcrata (PS) + Independents. Lamenta que la dinamització econòmica continuï pendent però admet que es fa bona feina als departaments d’Obres i Via Pública.



Quina és la seva valoració de la feina de la majoria?

Com a grup del PS+I hem de tenir en compte que aquest és el nostre sisè any a l’oposició. Ens sap greu sentir a parlar ara al cap de sis anys d’un pla director per reactivar comercialment la par­ròquia. És un pèl sorprenent perquè nosaltres ja posàvem damunt de la taula la proposta el 2011. Però ara quan pugui engegar el pla d’això que preocupa tant els ciutadans de la parròquia, que és com reactivem l’economia de casa nostra, serà a les acaballes del mandat.



La dinamització econòmica és una assignatura pendent?

Hi ha hagut propostes, que venien d’una escala més nacional i que han quedat en no-res, com l’aposta del cònsol major de crear un viver d’empreses lligades a la tecnologia, de la qual no n’hem vist absolutament res. Crec que a Encamp l’estratègia en dinamització comercial és nul·la, ho hem denunciat en reiterades ocasions i hauria d’anar molt lligada a l’acció de promoció turística i cultural. Per què no hi ha capacitat per treballar en projectes interdepartamentals? Al poble hi ha accions positives de cultura, com el Festival de titelles, però no se’n treu rèdit.



També és així al Pas de la Casa?

Sí. Al Pas de la Casa hi ha una activitat cultural que és prou potent i paral·lelament hi ha activitat turística impulsada des del departament de Turisme, i a través sobretot de la Iniciativa Publicitària, i no hi ha cap mena de connexió. Tampoc amb la societat Andorra Turisme, SAU, que posa molt la banya en nuclis del país com la capital i sobretot Escaldes-Engordany, però poc a la nostra parròquia.



Hi ha bona comunicació amb la majoria?

El reglament no afavoreix les minories. No podem disposar de tota la informació que es tractarà en un consell de comú fins 72 hores abans. Els temes importants ens convoquen i ens els expliquen, però sovint hi ha decisions que es prenen a la junta de govern de les quals no disposem de la informació amb prou antelació. Ara bé, són més preocupants decisions unilaterals en les reunions de cònsols, com va passar amb el treball de la Llei de transferències i competències.



Quina és la seva opinió del resultat de la reforma comunal?

No és una proposta gens justa. Des del PS es va fer una proposta que és veritat que a Encamp no variava gaire. Però ningú sap si la població de la parròquia pot augmentar. Ja veurem si la llei va al Constitucional o no. Com a ciutadà no puc estar d’acord a tenir més figures impositives que Canillo i que no equivalgui a una millora de serveis.



Ja tenen la documentació sobre la dissolució de l’adjudicació de l’alberg de la Baronia?

Parcialment. Vam exigir-la i vam haver d’entrar una sol·licitud escrita, conjuntament amb el grup liberal. Se’ns va lliurar un dossier amb tota la documentació del projecte, però no de les despeses de la concessionària. Ens interessa com justifiquen els 100.000 euros que l’empresa deia haver invertit. Per consultar els documents ens haurem de tancar al despatx del cònsol, com se’ns deia d’entrada.



Estan molestos perquè no se’ls hagi entregat com volien?

No ens satisfà en el sentit que hem promès o jurat el càrrec, no està bé que se’ns digui que en podíem fer mal ús. Els ciutadans de la parròquia poden tenir ara dubtes sobre com s’estan gestionant els convenis i els contractes a casa comuna. Que no ens donin els documents és un gest que mostra poca transparència.



Què esperen que passi a partir d’ara amb l’alberg?

Està completament parat i en espera d’un concurs nou. Tornem a tenir la zona dels Cortals com fa cinc anys, amb la diferència que amb la concessió vam reduir les activitats que s’hi feien amb els infants.



Confien que es desbloquegi l’acord d’intencions si Viladomat entrega la documentació sobre els terrenys de Concòrdia?

No sé si Viladomat lliurarà la documentació. A mi el que em preocupa és el que no ha fet l’administració durant 6 anys i, a què ha jugat, quan tres mesos abans de les eleccions es va posar damunt de la taula un acord que ja vam denunciar com a estèril.



El temps els ha donat la raó?

És un mal acord signat el 2015, una burda maniobra electoralista. Més de dos anys després s’ha estat incapaç de tirar-lo endavant. La majoria no ha mogut fitxa i en canvi l’accionista majoritari ha complert un dels pactes amb l’enderrocament d’uns edificis i el telecabina dels Isards.



Què considera que hauria de fer la majoria?

Li cal oblidar un acord d’intencions estèril, que des d’un principi ja vam dir que no tenia cap suport jurídic ni tècnic. No passa res per dir que es van equivocar, deixar enrere l’orgull que mostra DA, i fer un plantejament viable: un acord que no freni més la inversió que mereix el nucli.



Què en pensa de les inversions de Govern al Pas de la Casa?

El ministre d’Ordenament va anunciar una inversió de 50 milions d’euros i no s’ha arribat ni al 2%. El passeig al costat del riu és un bon racó. Però al Pas el que li cal és un pla de reactivació econòmica que passa per un bon acord del comú amb Saetde. En el seu moment, Miquel Alís va fer una millora al carrer Major i al carrer Sant Jordi amb contribucions especials. Si DA hagués mantingut aquesta figura, tot i que va molestar d’entrada propietaris importants, el comú hauria pogut arranjar més carrers amb cara i ulls. És temps perdut també en contra dels interessos empresarials del Pas.



Què n’opina de la intenció de Saetde d’invertir a Arcalís?

Pensem que si la societat hi aposta és que pel que fa a inversió serà en benefici de Saetde i del país. Volem veure-ho des d’un punt de vista global. No ens hi podem posar en contra, no m’espanta, no ha d’evitar la inversió a casa nostra si l’administració és capaç d’establir bé el diàleg.



Com valora la tasca a la via pública a Encamp?

Que s’hagi executat el passeig de Mojácar és molt important. Valorem les accions dels consellers Laura Mas i Jordi Rich, de les conselleries d’Obres i Via Pública. Són dos consellers que, per sort, no estan pendents d’una estratègia global que no existeix.



Què n’opina de la proposta del PS d’eliminar la figura del cònsol menor?

La visió és que s’ha de fer la valoració de quants representants són necessaris amb un sou d’aquestes característiques i si pot assumir-ho el conseller major.