“Em van dir que el flamenc no funcionaria en aquest país”

Fa dos anys que Miguel Palacios va arribar al Principat. D’arrels andaluses i nascut a Barcelona, s’ha instaurat a Andorra i ha portat amb ell els ritmes del flamenc fusió

Sota el nom artístic d’el Pali, s’hi amaga un músic i cantaor que va arribar a Andorra amb l’ambició de seguir la seva carrera dins del món del flamenc. Actualment Pali, el grup que forma juntament amb David Amat i Toni Ortega, està enregistrant el seu primer disc, un treball que pretenen fer públic abans de Nadal.



Què és el flamenc fusió?

El flamenc fusió és construir, sobre les bases del flamenc, ritmes i melodies amb tocs d’altres estils, com ara la rumba, reggae, bulería, ritmes de 3/4 i altres.



El flamenc a Andorra és poc conegut?

Sí. Aquí no hi havia cap grup