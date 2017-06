“Un mestre hauria de cobrar com a mínim 2.000 euros”

El sindicat alerta de la disparitat salarial, que s’ha de solucionar amb mecanismes que poden passar per l’avaluació professional, i reclamen més pressupost per a formació del personal

El col·lectiu està preocupat per la carrera professional, perquè permeti progressar els docents, i per quan podran tenir un augment salarial després de 6-7 anys sense millora, segons exposa el nou president a COPE Andorra-AD Ràdio.



Han mantingut ja una reunió amb Educació, com evoluciona la llei del cos d’ensenyament?

Al programa de DA s’hi especificava que abans que acabés el mandat havia d’estar aquesta llei. Es va començar a treballar amb la junta anterior i s’han fet algunes taules de treball però ha quedat una mica apartada perquè hi ha aspectes que coincideixen amb la llei de la Funció Pública i

