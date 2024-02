Les sèries del mes (I)

Actualitzada 01/02/2024 a les 05:56

L’adaptació de Reina roja, la novel·la de Juan Gómez-Jurado; la segona temporada de Feud, aquesta vegada dedicada a Truman Capote, o New look, que se centra en les figures de Christian Dior i Coco Chanel, són algunes de les sèries més destacades d’aquest mes.

Mr. & Mrs. Smith, 2 de febrer a Amazon Prime Video. Nova versió de la pel·lícula que van protagonitzar el 2005 Angelina Jolie i Brad Pitt, els papers dels quals hereten en el seu salt a la televisió Maya Erskine i Donald Glover. Dos solitaris desconeguts aconsegueixen feina en una misteriosa agència secreta que els ofereix una gloriosa vida d’espionatge, riquesa, viatges pel món i una luxosa casa a Manhattan. Però per a això hauran de ser el matrimoni John i Jane Smith i dur a terme una arriscada missió cada setmana.

Feud: Capote vs. The Swans, 7 de febrer a HBO. Després d’una primera temporada dedicada a la relació entre Bette Davis i Joan Crawford, el dia 7 arriba a HBO Max la segona temporada de Feud, en aquest cas centrada en com Truman Capote va treure profit de l’alta societat novaiorquesa. Naomi Watts, Diane Lane, Calista Flockhart, Demi Moore, Chloë Sevigny, Molly Ringwald i Tom Hollander en el paper de l’escriptor, formen l’espectacular repartiment de Capote vs The Swan, títol que al·ludeix a la relació de l’autor d’A sang freda amb un grup de dones a les quals va sobrenomenar els cignes.

El quinto mandamiento, 13 de febrer a Filmin. Timothy Spall protagonitza aquesta sèrie de la BBC basada en la història real de Ben Field, un estudiant que manipulava veïns solitaris i vulnerables per a assassinar-los i quedar-se amb les seves herències. El professor Peter Farquhar (Spall) és la nova víctima de Field (Éanna Hardwicke) en aquesta sèrie de quatre episodis on també participa Anne Reid.

New look, 14 de febrer a Apple TV+. Amb Ben Mendelsohn com a Christian Dior i Juliette Binoche com a Coco Chanel, la sèrie s’endinsa en el desenvolupament de la moda moderna durant la Segona Guerra Mundial. Deu episodis i un ampli elenc que inclou Glenn Close com a Carmel Snow, l’editora en cap de Harper’s Bazaar; Maisie Williamns com a Catherine Dior, germana del dissenyador; i John Malkovich com a Lucien Lelong.