Museu Nacional al calaix

La ministra Mònica Bonell va acudir ahir al Consell per presentar davant la comissió legislativa les línies mestres dels quatre departaments que encapçala: Promoció Cultural, Patrimoni Cultural, Política Lingüística i Esports. Va ser una compareixença densa en què va posar en valor la tasca del ministeri amb eixos ambiciosos i detallats. En l’àmbit cultural, la ministra va apostar per una línia continuista amb el seguiment de projectes ja en marxa dins del marc de Pla Estratègic orientats, per exemple, a facilitar la professionalització del sector cultural, afavorir la lectura i l’edició, actualitzar el discurs dels museus o modernitzar el marc legal. No va faltar en la sessió la referència al Museu Nacional, que es mantindrà com a mínim un any més en l’òrbita dels projectes. La ministra va apuntar que el pressupost del 2024 no l’inclou en cap partida perquè en el capítol d’inversions s’ha prioritzat l’adquisició i reforma d’immobles per construir-hi habitatge de preu protegit. Alhora, va apuntar la voluntat del Govern de situar-lo davant de l’edifici administratiu en un terreny de titularitat del comú d’Andorra la Vella fruit de cessió urbanística, una proposta avalada per l’anterior equip de govern de la capital i que ha estat acollida amb força més fredor per Enclar. L’argument podria semblar inatacable si no fos perquè només amb un pèl de visió panoràmica queda certament en evidència. El Govern tenia en titularitat un espai, ja d’ús cultural, destinat al Museu Nacional. Fins i tot es va fer un concurs internacional amb grans arquitectes per decidir el projecte, però amb el canvi de Govern el 2009 tot plegat va quedar al calaix. L’espai no era un altre que l’antiga caserna de bombers, reconvertida en sala d’exposicions, enderrocada després i cedida posteriorment a Andorra Telecom per a la construcció del fallit The Cloud. Aquell solar ja no ha retornat a l’administració general i ara s’hi ha començat a aixecar la nova seu de la companyia, que costarà com a mínim 24,5 milions d’euros. Hi havia, per tant, el terreny i els diners. Només era qüestió de prioritats.