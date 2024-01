Justícia desprestigiada

Actualitzada 30/01/2024 a les 05:57

La justícia està desprestigiada. La conclusió és de l’actual president del Consell Superior, Josep Maria Rossell, però s’hi podria adherir el gruix dels ciutadans, especialment aquells que hi han tingut una relació directa i han vist com el seu dossier s’eternitzava dins del bloqueig general de la Batllia. Rossell ha arribat a la presidència de l’òrgan de gestió del poder judicial després del seu pas pel ministeri d’Interior i Justícia, des d’on, precisament, va impulsar el pla de xoc que ara haurà d’implementar. Ja en un primer moment es va discutir la idoneïtat de nomenar, com en el cas dels seus antecessors Lluís Muntanya o Enric Casadevall, un polític per encapçalar un òrgan que ha de vetllar per la independència i la separació de poders, un traspàs que grinyola en forma i fons. Rossell hi arriba, no obstant això, coneixent bé els problemes i les seves causes, tot i que potser no era prou conscient de la magnitud de la tragèdia, com demostra la demanda d’ajornar l’entrada en funcionament de l’expedient electrònic. La responsabilitat del nou CSJ, la major part dels nous membres del qual tenen un perfil molt més tècnic, és que la justícia recuperi la credibilitat perduda. Les demandes històriques dels membres de la judicatura –noves instal·lacions i més recursos humans– ja han quedat resoltes a cop del pressupost de l’Estat, i també va significar un respir que el saig hagi externalitzat l’execució de les causes civils. S’hi han introduït també canvis de procediment amb la potenciació dels judicis ràpids i s’ha obert la porta, que s’hauria d’explorar en profunditat, a fórmules alternatives a la judicialització com pot ser la mediació. En paral·lel als canvis legals que s’introdueixin per agilitzar els processos sense renunciar a un sistema garantista amb els administrats, la pilota és ara a la teulada del CSJ. La percepció sobre la justícia només canviarà quan el servei, com admetia Rossell, sigui “àgil, ràpid i transparent”, i això no s’aconsegueix amb una neteja de cara sinó amb la corresponsabilització dels treballadors i la fixació d’objectius.