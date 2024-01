Un any d'Institut de la Dona

Actualitzada 29/01/2024 a les 06:02

Fa un any de la creació de l’Institut Andorrà de la Dona, i la presidenta, Montserrat Ronchera, ha fet balanç al Diari de la feina feta tots aquests mesos. Una feina que considera que és tan inabastable com necessària. Cal recordar que la institució va ser creada amb l’objectiu de donar compliment a la Llei 6/2022 per fer efectiva la igualtat entre homes i dones. Des de la seva posada en funcionament, l’Institut Andorrà de la Dona ha iniciat la tasca de fer complir l’obligació que tant l’administració pública com les empreses privades amb més de 50 treballadors disposin d’un pla d’igualtat, i que aquelles que no arribin a 50 treballadors tinguin un codi de prevenció d’assetjament. L’altra iniciativa és el registrament de la bretxa salarial, que des de l’ens asseguren que està pràcticament fet. L’Institut Andorrà de la Dona també vol prioritzar l’educació, i treballa perquè els infants s’eduquin en recursos igualitaris i amb perspectiva de gènere, ja que consideren que és fonamental i que pot servir per prevenir la violència de gènere. Ronchera assegura al Diari que “tenim la sensació d’afrontar una feina molt àmplia amb recursos molt minsos” i admet que “no tenim res guanyat. És una lluita que no s’acaba. No podem dir que a Andorra hi hagi igualtat. Tenim dades que demostren el contrari”. La presidenta també toca el tema de la bretxa salarial. “S’afirma que no hi ha bretxa salarial, però tenim dades que diuen que sí que existeix, i encara queda un llarg recorregut per aconseguir que la possibilitat de treball sigui igualitària”, diu. Té raó la màxima responsable de l’Institut Andorrà de les Dones quan assegura que hi ha molta feina per fer perquè hi hagi una igualtat efectiva entre homes i dones al Principat. Una tasca que necessita molts recursos i que no només pot estar en mans d’aquesta entitat. El Govern ha de continuar promovent les polítiques d’igualtat i els empresaris han de ser els primers d’aplicar-les. La societat també ha de ser interpel·lada perquè prengui consciència que aquestes desigualtats no són tolerables.