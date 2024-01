El vial esperat

Actualitzada 25/01/2024 a les 05:57

La connexió per carretera amb Espanya és essencial. Només l’any passat van arribar a través de la frontera de la Farga de Moles quasi 5,5 milions de visitants, segons les darreres dades fetes públiques pel departament d’Estadística. La carretera general 1, que connecta Andorra la Vella amb Espanya, té en el pas per Sant Julià un dels seus punts negres. La resolució d’aquest tap viari, a través d’una circumval·lació de tota la vila, ja estava prevista al pla de carreteres aprovat pel Govern el 2003. La primera fase d’execució d’aquest ambiciós projecte (2003-2008) incloïa dues obres cabdals com són la variant de la Massana, que amb un traçat menys ambiciós tot just tira endavant ara, i el vial de Sant Julià, que també sembla que es revitalitzarà aquest mateix any amb l’inici de les obres del darrer tram. El projecte ha patit nombrosos canvis des del seu traçat inicial, ha estat objecte de discrepàncies entre formacions polítiques i portava més d’una dècada endes de la finalització de la connexió entre la zona de la Tàpia i la plaça Laurèdia. En la campanya electoral de les generals ja es va posar en relleu la convergència de totes les forces que s’hi presentaven al voltant d’aquest equipament. El Govern, d’acord amb el compromís electoral, ja va incloure en el pressupost 24,5 milions d’euros amb una partida inicial aquest any de 450.000 euros i tres plurianuals amb la perspectiva que pugui estar enllestit. Aquesta voluntat s’ha vist reforçada amb l’acord polític entre la majoria governamental i Concòrdia, que l’ha sabut capitalitzar, per ampliar-la en 100.000 euros, una injecció que permetrà avançar l’inici de les obres. La continuïtat del vial lauredià és esperada pel conjunt de la població i els turistes habituals per la pacificació del trànsit que ha de suposar i per la millora i agilització de la connexió amb Espanya. Però si algú l’espera amb candeletes són els veïns de la parròquia, principals beneficiaris d’una infraestructura que millorarà la seva qualitat de vida i permetrà un replantejament urbà del centre de Sant Julià.