Més turistes

Actualitzada 24/01/2024 a les 06:40

El 2023 va ser excepcional des del punt de vista turístic. La barrera dels 9 milions de visitants, que feia anys que es resistia, es va superar sobradament amb els 9,4. També es va assolir un altre sostre que semblava inabastable: el dels 4 milions de turistes, és a dir, de les persones que passen nit al país. Atenent que la mitjana de l’estada dels turistes se situa en les tres nits, això representa que s’han assolit els 12 milions de pernoctacions, una xifra espectacular, sense precedents. Els resultats van molt més enllà del bon moment que travessa el sector a escala global i fan valdre l’atractiu d’Andorra com a destinació turística. Només així s’expliquen un increment de dos dígits percentuals en la majoria de categories de les estadístiques entre les quals destaquen visitants (+11,2%) i turistes (+13,9%). Des de l’òptica del curt termini es poden posar molt pocs peròs al comportament del turisme, l’autèntic pal de paller de la nostra activitat. Aquests resultats garanteixen un any de creixement global econòmic i de generació de nous negocis i ocupació. L’èxit no pot, però, ser un obstacle per no afrontar un doble objectiu. El primer és sobre el nostre propi model turístic basat en el volum amb un valor afegit baix i llocs de treball de salaris reduïts. L’aposta per atreure menys visitants i de més poder adquisitiu esdevé una necessitat apressant quan s’ha constatat que recursos tan fonamentals com l’aigua, tot i ser a la capçalera de la conca, són limitats. I si hi ha un sector de fort impacte sobre el medi, aquest és el turisme. L’altre gran repte, en el qual fa anys que es treballa però sense grans resultats, és el de generar noves activitats que de mica en mica permetin la diversificació de l’economia. La dependència de l’entrada de visitant, com la covid ja va demostrar amb una de les caigudes de PIB més greus de tot Europa, ens converteix en altament vulnerables sense un pla B. Per tant, aprofitem aquests magnífics resultats per treballar amb més múscul en aquest objectiu d’apuntalar l’economia i el medi.