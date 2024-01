Escoltar la població

Actualitzada 23/01/2024 a les 05:41

El Govern ha iniciat un procés participatiu al voltant de la mobilitat interna. La potenciació del transport públic és essencial per a la reducció de les emissions, un 60% de les quals està directament relacionades amb la xarxa viària. La gratuïtat del bus des del juliol del 2022 ha estat una pas molt important en l’estratègia d’una mobilitat sostenible, amb un increment del 82% del nombre d’usuaris, però el vehicle privat continua sent amb molta diferència la primera opció de la majoria de ciutadans. David Forné, secretari d’Estat d’Energia i Transports, explicava en la presentació del projecte com s’ha anat creant, especialment amb la gratuïtat del bus, una cultura del transport públic que de mica en mica ha de guanyar terreny a la dependència del cotxe (la ràtio és 1,2 vehicles per habitant). FEDA va presentar ahir mateix una millora de l’aplicació mòbil Mou-te, que no només ha de ser d’ajut als usuaris del transport col·lectiu, sinó també per als titulars de vehicles elèctrics o els ciclistes. Més de 15.000 dispositius actius la utilitzen amb un increment del 30% l’any passat, una dada que posa en relleu l’interès creixent. El procés participatiu ha de permetre que la ciutadania, en darrer terme de qui dependrà l’èxit del projecte, s’involucri en l’adopció de mesures específiques. El procés ha d’incorporar també els agents de sectors específics relacionats amb la mobilitat interna. El consens entre administracions i població permet construir una relació de confiança i incorpora la sensibilitat, les necessitats o, fins i tot, els desitjos de la ciutadania, que es corresponsabilitza de la governança del país. El projecte, impulsat conjuntament amb la secretaria d’Estat de Participació Ciutadana es troba en una primera etapa informativa que donarà pas a partir del dia 29 de gener a una fase de debat, que preveu sessions de deliberació distribuïdes per tot el territori, ateses les particularitats de cada parròquia en la problemàtica global. De la riquesa del debat i de les aportacions, en dependrà la solidesa del pla d’actuació final.