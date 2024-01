Pisos d'adjudicació justa

Actualitzada 21/01/2024 a les 06:03

La ministra d’Economia i Habitatge va mantenir divendres un primer contacte amb els grups parlamentaris per confeccionar el reglament que ha de facilitar l’accés als pisos amb lloguers assequibles en funció de les necessitats i urgències reals de les famílies. Conxita Marsol és conscient que els ciutadans no es poden avergonyir de la mateixa manera que quan verifiquen els beneficiats de les beques a l’estudi o d’altre tipus d’ajudes, que posen en evidència els criteris que es fan servir. L’habitatge és un bé de primera necessitat i, si ja s’està conscienciant la població que el creixement és insostenible i que a Andorra no hi cap tothom, és clar que no hi haurà aquests pisos per a tothom i que la solució a curt termini no existeix, perquè s’ha arribat molt lluny amb l’especulació. L’important ara és reduir l’impacte del problema. Les manetes del rellotge no s’aturen, i el ministeri i els grups són conscients que s’ha de prémer l’accelerador i que, sense deixar de banda les diferències que hi ha entre partits, ara toca tenir a punt el document que permeti avaluar de forma justa qui estarà al principi de la llista. Es tracta precisament de definir els criteris que s’adoptaran i establir un sistema de punts en funció de la vulnerabilitat, la precarietat i altres aspectes socials i econòmics. Els polítics són conscients que el parc immobiliari de lloguers baixos serà del tot insuficient per l’allau de demanda que es preveu. No es fa necessari repetir els preus d’alguns lloguers que s’han normalitzat a les plataformes especialitzades. Paral·lelament, hi ha un nombre important de pisos amb consum zero d’electricitat i d’altres que gairebé ni en consumeixen. Sumen 2.900 en total. Aconseguir que una part s’incorporin al mercat del lloguer seria un estalvi de diner públic i una aportació immediata per reduir la problemàtica. La ministra, en col·laboració amb els comuns, vol identificar els propietaris i conèixer els motius pels quals aquests immobles estan tancats. Disposar de la màxima informació és una via per saber com afrontar el problema.