Un vot informat i reflexionat

Actualitzada 20/01/2024 a les 05:59

La sessió de control de dijous al consell va servir per fixar un marc de debat al voltant de l’acord d’associació. Va ser arran d’una pregunta de Pol Bartolomé, parlamentari de Concòrdia, una de les forces més crítiques amb el model de relació pactat amb Brussel·les. La sortida del primer grup de l’oposició del pacte d’estat feia augurar un diàleg dur entre favorables i contraris a l’associació amb els 23. El cap de Govern i el parlamentari lauredià van evidenciar en el debat la possibilitat d’expressar-se, cadascun des del seu posicionament, sense tibantors i amb arguments sobre l’acord. La pregunta que va suscitar l’intercanvi d’idees va girar al voltant de la voluntat de restringir la inversió immobiliària dels no residents, una prioritat per a Concòrdia també incorporada en l’agenda de la majoria, si canvien les regles del joc amb Brussel·les. El cap de Govern va respondre amb domini tècnic del dossier, la mateixa solvència que va demostrar Bartolomé des del seu escó. I de l’intercanvi va quedar clar que l’acord no hauria de ser obstacle per aplicar limitacions, com ja tenen en vigor altres estats, fins i tot membres, i que el Govern ja n’ha parlat amb la Comissió per garantir-ho. La ciutadania necessita informació entenedora al voltant de la UE; ni soroll, ni proclames incendiàries catastrofistes, ni promeses buides de contingut. Andorra té clara la seva pertinença cultural i social a Europa, una realitat simbòlica que s’articula al voltant d’una unió econòmica i cada cop més política. No hi ha dubtes del paper fonamental que la unió duanera, en marxa des del 1991, va tenir en el creixement continuïtat del país en un moment d’incertesa per l’ingrés d’Espanya a la CEE; ara ens trobem en una altra cruïlla igual o més transcendent, amb la necessitat urgent de canviar cap a un model econòmic menys devorador de recursos. I serà la ciutadania en referèndum qui s’haurà de pronunciar sobre un acord complex i molt tècnic. La feina dels polítics és que sigui un vot informat i reflexionat perquè ens hi juguem molt.