Justícia analògica

Actualitzada 19/01/2024 a les 06:02

La Llei d’accés electrònic de l’administració de justícia, del 31 de març del 2022, proporciona el marc legal per a la transformació digital de la justícia. El guany en eficiència que representa la digitalització dels processos pot aportar un plus en l’objectiu comú que s’han marcat el Govern, el Consell Superior i la judicatura per pal·liar el retard en la tramitació de causes a la Batllia fruit de l’acumulació de dossiers. El canvi reclamarà un sobreesforç en els mesos previs tant a la mateixa administració com a tots els agents que hi interactuen, com advocats, procuradors, saigs o notaris, i haurà de repercutir en l’agilització del funcionament amb estalvi de temps i de recursos. Tot aquest procés no tindria sentit si el servei essencial que reben els ciutadans no es veu afavorit tant en forma d’estalvi de temps com de facilitat d’accés, garantint conceptes bàsics com la confidencialitat, la interoperabilitat o la seguretat de les dades. El Consell Superior de la Justícia va desplegar al llarg de l’any passat el portal de serveis al professional amb entitats públiques i privades com el Govern, la CASS, l’AFA o les entitats bancàries amb l’horitzó posat en l’abril del 2024, quan s’implanta la peça central de la digitalització: l’expedient judicial electrònic. El nou equip del Consell Superior de la Justícia, encapçalat per l’exministre del ram Josep Maria Rossell, posa en dubte ara la viabilitat d’aquest termini i demana un canvi en la llei per allargar els terminis. De fet, el primer intent de Demòcrates per introduir una modificació legal a través del barroer mètode de les esmenes al pressupost va ser tirat enrere per la mateixa Sindicatura per una qüestió de fons i de forma. Són moltes les administracions que han afrontat processos de digitalització amb calendaris estrictes sense necessitat de reprogramacions a mida. El CSJ haurà de raonar per què no és capaç de complir els terminis i quines raons el duen a buscar amb urgència un canvi legal que retardi la digitalització d’una de les organitzacions que acumula més paperassa.