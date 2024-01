Actualitzada 17/01/2024 a les 05:54

La demanda de desnonament d’una jubilada del carrer de l’Obac d’Escaldes-Engordany ha irromput amb força en l’agenda pública. Són diversos els ingredients de la història que n’incrementen l’interès. Per una banda, que fa referència a un problema d’ampli abast com és el de la carestia de l’habitatge i que l’afectada és una àvia. De l’altra, que el propietari és TheGrefg, una figura pública representant del col·lectiu de streamers a qui es responsabilitza demagògicament de la crisi de l’habitatge. Més enllà de les veritats d’uns i altres, en el cas de TheGrefg acompanyades d’un inoportú sarcasme, correspondrà al Superior dilucidar si la inquilina ha d’abandonar el pis, com avala una primera sentència de la batllia. El cas ha servit, però, per observar el procés de radicalització de la Coordinadora per un Habitatge Digne. La plataforma, com era d’imaginar, ha estat l’encarregada de posar en el punt de mira de l’opinió pública el cas i de donar suport a la llogatera. El comunicat publicat ahir a les xarxes socials marca, però, un punt d’inflexió. El col·lectiu, que havia estat capaç d’aglutinar un ampli sector de la societat en les seves exitoses convocatòries públiques, ha anat incorporant al seu discurs les proclames més antisistema, qüestionant obertament les lleis i els tribunals. I no només això, sinó que amenacen els que consideren responsables de l’increment de preus del mercat i de l’especulació. “Això s’ha acabat. Prepareu-vos, tu, i tots els especuladors, estrangers i famílies benestants del país”, expliciten en la nota. Les formes i el respecte bàsic als pilars de l’estat de dret són fonamentals per a un col·lectiu transversal i apolític que podia haver ocupat un lloc central en l’impuls de noves mesures de foment de l’habitatge. El moviment es va percebre com una ràfega d’aire fresc amb el qual molts ciutadans se sentien representants. No és qüestionant la mateixa democràcia i la independència judicial que guanyaran legitimitat, sinó que s’allunyaran d’aquella part de la població que lluita per trobar solucions dins del sistema.