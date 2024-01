Salut per anys

Actualitzada 16/01/2024 a les 06:00

El Govern va celebrar ahir amb els representants dels col·lectius sanitaris la primera reunió del pacte nacional de salut, un gran acord que ha de permetre adaptar el sistema sanitari andorrà als grans canvis socials que s’estan produint i que inclouen factors mèdics, tècnics i demogràfics. Si ahir la convocatòria era amb la CASS, el SASS i els col·legis, avui s’ha convocat les associacions mèdiques i la visura ciutadana, i la setmana vinent es traslladarà un primer document de treball als partits polítics. Aquest gran debat ha d’enllaçar amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i, localment, amb els estudis de càrrega i de creixement que s’estan elaborant per dimensionar equipaments i planificar inversions. La transcendència del treball obliga a un consens ampli que vagi molt més enllà de l’escena política i que abasti els professionals, amb una visió privilegiada de l’evolució i de les fortaleses i mancances de la salut, que ha sabut combinar la iniciativa pública i privada tant des de la perspectiva de l’assistència com del finançament. El pacte nacional ha de ser, en primer lloc, capaç d’identificar els actius del sistema actual per consolidar-los i enfortir-los i valorar conjuntament els canvis necessaris. Els professionals són el pilar de la xarxa i alhora un dels seus punts més sensibles. Un dels principals neguits de les autoritats andorranes, no gaire allunyat dels d’altres països europeus, ha estat la dificultat per continuar atraient talent, ja sigui de personal sanitari estranger com per fer retornar els estudiants andorrans un cop titulats. S’hi suma l’escassa capacitat de retenció dels professionals joves. Hi ha diversos factors que abonen aquestes dificultats i, sense cap dubte, l’increment del preu dels habitatges ha estat el darrer sobrevingut. El pacte nacional de salut és un projecte de país que necessita la visió de tots els agents implicats. I aquestes primeres reunions són fonamentals per arrencar amb un diàleg franc i obert al marge d’interessos corporatius o partidistes.