Una concessió en perill

Actualitzada 15/01/2024 a les 06:03

És molt probable que la concessió del transport sanitari s’hagi d’extingir d’aquí a menys de tres mesos. El conveni col·lectiu que han acordat empresa i plantilla i que ja s’ha dipositat a Inspecció de Treball ha pacificat unes relacions conflictives des del primer dia, però sense la injecció de diners per part de l’òrgan que contracta, el SAAS, l’adjudicatària no sembla que pugui fer front a les condicions laborals que fixa, entre elles la tretzena paga. La directora del SAAS, Meritxell Cosan, va explicar en una entrevista a Diari TV el mes passat que havien fet la consulta jurídica pertinent per saber si podien fer una aportació extra perquè, malgrat que el plec de bases preveia el conveni, no es referia al cost directe. I ara la parapública ja ha comunicat a la concessionària que no hi pot posar aquests diners. L’adjudicació d’una feina encomanada per un ens públic es fa d’acord amb les condicions que dicten les bases del concurs; afegir-hi contingut que no estava previst suposa alterar-les i, en conseqüència, obrir la porta a reclamacions dels altres participants en la licitació. De fet, l’oferta d’Andorrana de Transport Sanitari no va ser la millor posicionada, va ser la renúncia de l’empresa que va obtenir inicialment la concessió perquè no veia clares les condicions la que els va donar la gestió del servei. I l’arribada de l’UTE ja va ser problemàtica, amb una amenaça de vaga dels treballadors que denunciaven que no se’ls respectaven les condicions que tenien amb l’anterior empresa responsable del transport assistit no medicalitzat. Aquest ha estat el focus de tensió constant. És imminent que s’aclareixi què passarà amb el servei a partir de l’abril, però si finalment la sortida consisteix a convocar un nou concurs, el SAAS ha de garantir que no es reprodueixi una situació de conflicte com la que s’ha arrossegat durant mesos en un servei prou sensible. El que està clar és que la relació laboral entre empresa i plantilla i les obligacions i drets d’uns i altres ja no podrà ser objecte de discussió, perquè el conveni col·lectiu dipositat s’haurà de respectar.