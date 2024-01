Comuna però estigmatitzada

Actualitzada 14/01/2024 a les 05:59

La depressió no és sinònim de fragilitat ni de manca de voluntat, sosté el fil a la xarxa social X el Col·legi de Psicòlegs (Copsia). Aquesta és encara l’essència de l’estigmatització d’un trastorn mental comú que incideix negativament en la recuperació de qui el pateix. Ahir se celebrava el dia mundial contra aquesta patologia i el col·lectiu es va sumar a la conscienciació inherent a la jornada per recordar també l’impacte d’una patologia que l’OMS calcula que afecta un 5% de la població mundial adulta. Perquè suposa una de les causes principals de discapacitat i pot afectar qualsevol persona, sense distinció d’edat, gènere o nivell socioeconòmic, malgrat que afecta en major proporció les dones, tal com apunten els especialistes. Demanar ajuda i tenir suport professional és essencial per assolir la recuperació; en les formes més extremes la patologia pot provocar pensaments suïcides i un final tràgic. L’atenció a les malalties mentals és un pilar fonamental d’un sistema sanitari públic. Posar els recursos a l’abast de la població implica una assistència més prematura i un tractament més eficaç. Entendre la persona que pateix un estat de desànim que incideix en la seva capacitat per fer quelcom quotidià, treballar, estudiar o interrelacionar-se amb els altres és també una forma d’ajuda. Al contrari, minimitzar el que li passa, restar-hi importància o fins i tot burlar-se’n fa un trist servei al malalt. Per això és tan important que la sanitat tingui recursos per afrontar el problema i que l’escala primerenca, l’atenció primària, sàpiga detectar-lo i tractar-lo, com que la societat estigui preparada per entendre’l. La visibilització dels trastorns mentals és una arma molt poderosa per combatre el desconeixement en què sovint es basa l’estigma. Són innegables els avenços assolits els últims anys, amb una societat cada cop més conscienciada i sensibilitzada, però s’hi ha de seguir avançant. Igualment, també s’han de continuar destinant esforços a garantir que qui demana ajuda tingui l’accés al suport professional que necessita.