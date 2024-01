Doble discurs amb la CASS

Actualitzada 13/01/2024 a les 06:00

Els consellers Meritxell López, David Montaner i Carles Naudi van anunciar dijous canvis en les pensions. La roda de premsa no va ser per informar de l’inici, per fi, de la reforma del sistema de vellesa de la CASS, el problema estructural més gros que el país té sobre la taula, juntament amb el creixement. El que han fet els socis de Govern –Demòcrates, Acció i Ciutadans Compromesos– és adoptar decisions que van precisament en la direcció contrària i destinades a afavorir dos col·lectius específics: els membres dels cossos especials, als qui es facilita el retir, i els pensionistes de rendes elevades, que també es beneficiaran d’increments. Si apuntalar la branca de jubilació de la CASS exigirà mesures contundents i traumàtiques –l’increment de cotitzacions i l’allargament de l’edat mínima en són dues–, el que fan les esmenes de la majoria és incrementar els compromisos. El problema principal del sistema és que, tot i basar-se en la capitalització, el jubilat acaba rebent una pensió molt superior al que li correspondria, i aquestes corregeix amb les cotitzacions dels assalariats actius, és a dir, a costa dels compromisos futurs. I com més elevada és la pensió final, més gran és l’impacte en números absoluts sobre el fons. En aquest context, quan es parla de fixar pensions màximes i tenint present que la jubilació mitjana és de 700 euros, que pensions entre els 4.000 i els 5.500 euros creixin, encara que sigui només un 1%, no té res de sostenible. Sembla més just destinar els diners a incrementar per sobre l’IPC les pensions més baixes. En la mateixa línia, rebaixar de 30 a 25 els anys mínims de cotització perquè policies, duaners o bombers puguin jubilar-se resulta un nou greuge per a la resta d’assalariats, que ja comencen a resignar-se que no es retiraran abans dels 67 o els 68 anys. I més quan la jubilació, com s’evidencia amb la porta giratòria de l’exdirector de la policia, permet continuar percebent elevades retribucions. Tota una declaració d’intencions per part de Demòcrates i els seus socis al Consell.