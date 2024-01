Pressió pel comú

Actualitzada 11/01/2024 a les 05:57

Enclar no tindrà un aterratge suau al comú d’Andorra la Vella. Hi ha diversos dossiers sobre la taula, algun dels quals prou grossos, com el projecte de construcció de l’edifici multifuncional i el futur estadi de l’FC Andorra a la Borda Molines de Santa Coloma. Es tracta d’un acord a múltiples bandes que comportaria la inversió privada més important de la història del país en un equipament i que exigiria la complicitat del comú i del Govern. L’ambigüitat expressada durant la campanya i en les primeres declaracions del cònsol major, Sergi González, respecte al projecte ha estat utilitzada com a arma llancívola pel cap de Govern, que no ha dubtat a traslladar-los la pressió. El paper que en el projecte s’assigna al comú no és menor. La urbanització del terreny, propietat de la família Maestre, generaria sòl públic en qualitat de cessió. Mentre que en el solar privat s’hi aixecaria l’estadi per a l’FC Andorra en règim de lloguer, el sòl públic serviria per bastir l’edifici multiús. I per això és imprescindible l’acord amb la corporació i el seu nou equip de Govern. Legítim, i més en el moment en què ens trobem, és que la nova majoria comunal vulgui prioritzar l’habitatge protegit, però resulta pràcticament una obvietat recordar que fins que no s’urbanitzi no hi ha terreny públic en aquesta unitat d’actuació. També legítim seria que la majoria que encapçala el comú, que en cap moment ha expressat el seu suport clar al projecte i que fins i tot n’ha qüestionat la necessitat, no s’avingui a l’acord. Les converses mantingudes fins ara entre el Govern, els propietaris del club tricolor –entre els quals hi ha Gerard Piqué, però també socis andorrans– i els anteriors cònsols suposen una oportunitat per tirar endavant un projecte transformador. Hi pesen encara moltes incògnites, especialment sobre la capacitat financera i la voluntat real de l’FC Andorra d’assumir el cost de l’estadi i del multifuncional després del fiasco de Prada de Moles, però un cop disposi de la informació, i més d’hora que tard, el comú haurà d’agafar posició.