L'any del referèndum

Actualitzada 09/01/2024 a les 05:56

El mecanisme que haurà d’emprar la Unió Europea per aprovar i ratificar l’acord d’associació amb Andorra no és poca cosa. La diferència entre que el text rebi el vistiplau comunitari a través del Parlament i del Consell de la UE, que aplega els caps d’estat o de govern, o que exigeixi la votació dels parlaments dels 23 estats membres és notable. I ja no ho és només per la incertesa derivada que el legislatiu d’un dels països que integren la UE pugui a darrera hora canviar o matisar l’opinió, sinó perquè en retardaria i molt l’entrada en vigor. El factor que determina un procediment o un altre és el contingut de l’acord. Si s’interpreta que comprèn només competències transferides pels estats a la UE, correspondria als òrgans comunitaris validar-lo. Si, al contrari, alguna de les matèries que comporta l’acord continua en mans dels estats, caldria la ratificació d’un per un. Amb l’afegitó que aquesta mena d’acords internacionals rarament gaudeixen de prioritat en l’agenda política dels parlaments, especialment dels països més llunyans. Les delegacions comunitària i andorrana que han estat negociant han tingut en compte aquesta qüestió, tenint present en tot moment la conveniència d’una via ràpida de ratificació per part de la UE. El cap de Govern va recordar ahir que els serveis jurídics de l’organisme supranacional també avalen que amb el vistiplau de l’Europarlament i del Consell Europeu n’hi hauria suficient. Xavier Espot va refrescar el calendari, que inclou un primer trimestre per posar negre sobre blanc el contingut dels diferents capítols, i la rúbrica i l’aprovació comunitària entre abril i maig, abans de la finalització del mandat de la Comissió. El referèndum, que com preveu la llei només seria consultiu, però al qual se li atorgaria caràcter de vinculant, se celebraria per tant a finals d’any i, en cas de rebre el vot favorable de la ciutadania, el text passaria al Consell per a la seva ratificació. El Govern té, per tant, encara no un any per divulgar el contingut d’un acord tan transcendent per al futur del país.