Crítiques foranes a l'aeroport

Actualitzada 08/01/2024 a les 05:53

Divendres passat es va estrenar la nova ruta de l’aeroport d’Andorra-la Seu. La que connectarà fins al març la capital balear, Palma, amb el Principat. Una ruta, iniciada com a pla pilot i amb un límit marcat de vols fins al març, que busca bàsicament dur turistes de les Balears a les estacions d’esquí andorranes. La posada en marxa dels vols s’ha iniciat amb polèmica perquè no ha agradat al Patronat de Turisme de les Terres de Lleida, l’entitat que vetlla pels interessos turístics d’aquest territori català. “No estic en contra d’Andorra, ni de la nova ruta”, afirmava ahir en declaracions al Diari Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme de les Terres de Lleida i alcalde de Viella, que matisava, però, que “Andorra és un altre país i considero que està malament que un estat (l’espanyol) i una comunitat autònoma (la catalana) facilitin una infraestructura per a un altre país”. Serrano es referia a les diverses inversions que s’han fet per habilitar l’antic aeròdrom de la Seu com a aeroport comercial. El vicepresident del patronat lamentava que “els governs catalans dels últims 40 anys hagin apostat per un aeroport com aquest, que, evidentment, s’ha fet per a Andorra” i afirmava que bona part dels viatgers que hi aterren venen a fer turisme al Principat en comptes d’altres zones del Pirineu de Catalunya i que això s’ha finançat amb diners brindats pels catalans. “Com a lleidatà em sap greu que es pagui un aeroport perquè la gent vagi a Andorra”, afegia Serrano. El que no té en compte el vicepresident de l’entitat són els esforços econòmics que s’han fet des d’Andorra per donar viabilitat a una infraestructura que és fora del país ni tampoc els diners que s’estan invertint perquè les dues rutes que s’operen a la Seu d’Urgell, la de Madrid i la de Palma de Mallorca, puguin tirar endavant. Serrano parla més com a alcalde de la capital de l’Aran, territori on s’ubica l’estació de Baqueira, que com a representant del conjunt de Lleida. I ho fa per la competència entre les estacions d’esquí de Lleida i d’Andorra.