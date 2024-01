Certificació digital gratuïta

Actualitzada 07/01/2024 a les 06:04

El certificat digital és la pedra angular del programa de transformació digital del Govern. El ciutadà el necessita per poder-se identificar i operar davant l’administració electrònica i signar remotament els seus documents. La filosofia és tan simple com efectiva. El certificat ha de permetre una única contrasenya per a cada usuari que permeti l’autenticació en pàgines web o aplicacions tant públiques com privades. El Govern va iniciar-ne el procés d’implantació el 2014 i a hores d’ara ja se n’han atorgat 35.000. Com en tantes iniciatives de digitalització, la covid va tenir un paper fonamental en aquest creixement, ja que era necessari el certificat per connectar-se a l’app Salut, que conté la informació bàsica sobre la covid i el calendari de vacunacions. La voluntat de promoure la implantació de la certificació digital va dur el Govern, en el moment de la creació, a assumir-ne el cost perquè fos gratuïta per al ciutadà i va establir que, a partir d’aquest any 2024, l’obtenció i el manteniment anual s’hagués d’abonar. Una de les darreres decisions de l’any del Govern, que aquesta legislatura disposa d’una secretaria d’estat específica per a Telecomunicacions i transformació digital, ha estat la de mantenir la gratuïtat de manera permanent i definitiva amb la voluntat d’universalitzar i fomentar l’ús del certificat electrònic, una eina que ha d’anar més enllà de les institucions i entitats públiques per convertir-se també en important en les transaccions del sector privat. Aquesta és precisament la funció de l’Oficina de Serveis de Confiança Electrònica, un organisme de l’administració que ha d’afavorir de manera transversal aquesta eina. Disposar que no s’hagi de pagar per la certificació no només garanteix que el preu no és un obstacle en el moment de donar-s’hi d’alta, sinó que, sobretot, es renoven de manera tàcita. Això comporta que la penetració sigui cada any superior i que el gruix de la ciutadania, encara que no la faci servir regularment, la tingui operativa quan li calgui.