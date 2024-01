Aterratge sense incidències

Actualitzada 06/01/2024 a les 06:15

El primer vol directe de Palma de Mallorca a l’aeroport d’Andorra-la Seu va aterrar ahir a primera hora del matí sense incidències. La qual cosa és digna de destacar, perquè darrerament i degut a les inclemències meteorològiques han estat uns quants viatges els que s’han desviat a Alguaire. Amb això s’esvaeix qualsevol avantatge competitiu respecte a les connexions a la capital espanyola amb l’AVE. Ni per temps, ni per comoditat, i ja no parlem de preus. L’aposta del Govern per desenclavar Andorra a través de noves alternatives per a l’arribada de turistes i generar sinergies econòmiques amb l’aeroport va començar el 2021 amb els vols directes a Madrid. Ara, poc més de dos anys després, s’ha ampliat la concessió a Air Nostrum amb la prova pilot de la connexió amb les illes Balears aquesta temporada d’hivern. La companyia ofereix dos vols setmanals –divendres i diumenge– fins al 31 de març. Ahir van arribar 40 passatgers (la capacitat màxima és de 72) i al vol de tornada en van ser 20. Connectar el territori i continuar creixent com a país és la meta que el Govern s’ha marcat amb la nova iniciativa, tal com va destacar el ministre Torres al mateix aeroport. Idèntics objectius que quan es va posar en marxa la primera ruta amb Madrid. Els resultats, però, dos anys després estan molt lluny de les expectatives. Pel que fa a l’arribada de turistes el volum continua sent baix, però és en l’àmbit d’ús domèstic i sobretot comercial que els retorns són menys encoratjadors. Cal tenir en compte que al començament de posar en marxa els vols amb Madrid es va preveure un tercer viatge destinat a donar servei a les empreses del país; un tercer trajecte que a hores d’ara ni s’ha posat en funcionament i ni tan sols té data d’inici fixada. Hi ha diferents variables que expliquen per què l’oferta aèria no és atractiva –horaris, preus, freqüències...–, però per sobre de totes hi ha el fet que massa sovint s’han de cancel·lar els aterratges a l’aeroport. Un fet que fins que no deixi de ser normal i es converteixi en esporàdic no permetrà aconseguir l’objectiu de desenclavar el país.