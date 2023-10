Actualitzada 23/10/2023 a les 05:59

La necessitat o no de dotar l’hospital Nostra Senyora de Meritxell d’una unitat de radioteràpia per tractar els malalts de càncer al Principat i evitar que s’hagin de desplaçar a Barcelona o Tolosa per als tractaments és un tema recurrent i més quan és el cas d’aquesta setmana que coincideix amb el Dia mundial contra el càncer de mama. Ahir podíem llegir al Diari l’opinió de l’excap de l’àrea d’hemopatologia de l’hospital de Meritxell i actualment investigadora acreditada i membre del grup d’investigació de Patologia molecular inflamatòria i tumors sòlids de l’hospital Clínic de Barcelona, Immaculada Ribera. La investigadora era clara al respecte, mostrava el seu parer que Andorra no és un lloc adequat, per dimensions i característiques, per instal·lar una unitat de radioteràpia. Ribera parlava sobretot de les dificultats en la gestió d’aquest tipus de màquines. “D’entrada, cada màquina de radiologia, l’anomenat accelerador lineal, costa dos milions d’euros. A més, s’ha de muntar un búnquer per poder utilitzar-les”, explicava, i hi afegia que la gran dificultat és que la radioteràpia és un tractament a què el pacient ha d’anar una estona cada dia, però s’ha de fer durant diverses setmanes seguides. “Un cop es comença, no es pot interrompre”, afirmava Ribera, que feia la següent reflexió: “Si per qualsevol circumstància tens una fallida a l’accelerador lineal, tens un problema”. La investigadora parlava de la necessitat de tenir un pla B molt preparat que a Andorra seria molt dificultós o quasi impossible de tenir. Per als defensors de tenir una unitat de radiopteràpia al Principat –els malalts i els seus familiars– els arguments de Ribera poden no ser prou contundents per deixar de reclamar el que consideren que seria una millora per a la sanitat andorrana. Aquí és on es presenta el dilema. Què preval: el benestar del pacient que evitaria els desplaçaments a quilòmetres del Principat o una inversió de molts milions, de la rendibilitat de la qual es dubta? La resposta a aquest dilema sembla força complicada.