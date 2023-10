La solució a l'habitatge

Actualitzada 22/10/2023 a les 05:58

Sense necessitat que ho corrobori cap enquesta d’Andorra Recerca + Innovació, amb tota probabilitat ningú s’equivocaria si diu que el principal problema que té actualment la major part de la ciutadania d’aquest país és l’accés a l’habitatge. Sobretot l’accés l’habitatge de lloguer. Els preus dels nous lloguers són molt elevats. Els dels que estan en marxa des de fa uns anys estan pendents de la finalització de la congelació, que arribarà en els pròxims mesos i que podrà posar en perill la permanència en les llars d’alguns ciutadans que hi viuen de lloguer, segons la decisió que prenguin els propietaris dels pisos a l’hora d’actualitzar la renda mensual. Paral·lelament a la problemàtica dels pisos de lloguer, persisteix la dels habitatges de compra, que actualment al Principat es troben a preus desorbitats. Una de les solucions que el Govern ha posat sobre la marxa és la de crear un parc públic d’habitatges a un preu assequible per aquella part de la ciutadania que no es pot permetre el luxe de pagar-ne un a l’actual preu de mercat. Ja ha fet les primeres passes adquirint sis immobles (a Andorra la Vella, Encamp, Canillo, la Massana i dos a Sant Julià de Lòria) amb l’objectiu de construir-hi pisos a preu assequible a l’interior. Aquest dimecres, l’executiu va treure a concurs la reforma dels sis edificis. Aquestes obres tenen un termini d’execució d’entre dotze i divuit mesos. Quan els edificis estiguin reformats i els habitatges preparats per entrar al mercat, hi haurà una oferta pública de 134 pisos a preu assequible. Per alguns significa una xifra molt alta i per altres una gota d’aigua dins d’un riu que està a punt de sortir de mare. Aquesta solució –que no és l’única– que ha trobat el Govern per mirar de pal·liar la manca d’habitatge potser arriba tard, però és important que s’hagi pres la decisió de dotar el país d’un parc públic d’habitatge a preu assequible que encara s’ha de veure si podrà créixer en els propers anys. És una evidència, però, que 134 pisos no permetran que el problema se solucioni d’un dia per l’altre.