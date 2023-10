Periodisme necessari

Actualitzada 20/10/2023 a les 06:04

Per avaluar el prestigi d’un guardó només cal revisar la nòmina de guanyadors i el Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu, amb tres edicions, ja comença a tenir prou recorregut. El primer any, marcat pel record encara molt present del comunicador, el reconeixement va correspondre a l’equip d’esports de SER Catalunya, que va fer aflorar l’anomenat, una investigació en què s’acusava la directiva del club, encapçalada per Josep Bartomeu, d’ordir una trama amb l’objectiu de desprestigiar opositors, jugadors i periodistes. La segona edició va premiar també un treball de molt recorregut mediàtic: la investigació del periodista del diari catalàAlbert Llimós que va permetre destapar els presumptes abusos sexuals de l’exresponsable del futbol base del Barça Albert Benaiges. El guardó es va tornar a lliurar ahir i va tenir de nou periodistes catalans com a protagonistes. El documental, elaborat per un equip del departament d’Esports de TV3,, relata la lluita de l’exporter Juan Carlos Unzué contra l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). Estrenat al Festival de Màlaga, projectat als festivals BCN i de Sant Sebastià, exhibit en un centenar de sales de cinema i premiat als Ondas, aquest document ha donat visibilitat a una malaltia minoritària i ha servit de via de recaptació de fons per destinar-los a la investigació. La voluntat de divulgació i la sensibilitat, sense caure en paternalismes, amb què retrata els pacients l’han fet mereixedor del premi. La transcendència pública dels tres treballs premiats que superen a bastament l’àmbit esportiu i que cobreixen per aquest ordre la ràdio, la premsa i la televisió, donen volada a un premi que, de moment, s’ha circumscrit al periodisme de Catalunya i que ha de servir d’estímul als professionals de la resta de territoris de parla catalana i especialment d’Andorra. La feina que hi ha darrere demostren que en temps d’internet i de xarxes socials la informació de qualitat, feta amb cura i rigor, és tan necessària com mai.