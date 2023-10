Exigències per llogar

Actualitzada 16/10/2023 a les 06:13

Qui tingui un gos té autèntics problemes per llogar un pis, trava que es denuncia des de fa temps. També és conegut que està cada cop més estès demanar els punts de la CASS a qui aspira a arrendar un habitatge, malgrat que entri en contradicció amb la protecció de dades personals. Aquest segon requisit s’explica des de les immobiliàries per la necessitat del propietari de comprovar la solvència econòmica del futur inquilí malgrat que els ingressos actuals no sempre siguin garantia del pagament futur. Però immobiliàries consultades pel Diari també admeten que les exigències van més enllà, cercant el llogater que pot comportar menys problemes: des de la composició de la família –millor sense adolescents– a l’horari laboral dels adults. Tenen justificació? Cap. Però la malaurada realitat és que un habitatge per llogar s’ha convertit en un bé tan preuat que implica que el propietari pot imposar molts més filtres per firmar la relació contractual amb qui creu que li donarà menys maldecaps que si la situació fos la inversa, amb oferta d’habitatge suficient. És comprensible que el propietari vulgui anticipar-se a eventuals problemes i avaluar a qui vol arrendar la seva vivenda durant cinc anys, que és el termini tipus d’un contracte, però algunes condicions no són raonables. Les econòmiques són les que generen més indignació i recentment s’ha donat un cas que una professional del sector admet a les xarxes socials l’enuig que pot provocar un anunci que tenia a l’oficina de la immobiliària, de 2.000 euros mensuals per un pis de dos habitacions i un any de pagament per avançat. Ara tornarà a haver-hi una punta de demanda de vivenda amb l’arribada de treballadors temporers que pot afavorir que es produeixin abusos. La situació no té una solució imminent mentre no hi hagi oferta immobiliària que absorbeixi la forta demanda. La persona o la família que busca també té l’opció de rebutjar òbviament segons quines peticions, però en aquest cas són els que estan en una posició de més feblesa perquè necessiten sostre.