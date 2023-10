Una bona connexió

Actualitzada 13/10/2023 a les 06:09

Andorra i les Balears són dos espais amb més coses en comú del que geogràficament podria semblar. Són territoris enclavats, de gran riquesa natural i paisatgística, que reben milions de visitants, amb un clima privilegiat i una economia centrada en el turisme. També comparteixen problemàtiques al voltant del creixement, la mobilitat, el preu de l’habitatge o el mercat laboral. I aquestes similituds han de servir per contraposar experiències i reforçar la col·laboració institucional i empresarial. Les ofertes turístiques de les Illes i del Principat, amb un marcat component estacional, són absolutament complementàries. Segons les xifres del Govern, aquest 2023 hi ha hagut 60.000 turistes balears a Andorra, amb un increment del 50%, fet que evidencia l’interès que els generem. Les Balears també es troben entre les destinacions més atractives per als andorrans. Té tota la lògica, per tant, que a l’hora d’explotar les connexions aèries el Govern s’hagi decidit per una prova pilot entre els aeroports de Palma de Mallorca i Andorra-la Seu d’Urgell. S’han previst en la licitació pública vols durant tretze setmanes amb una freqüència mínima de dos vols setmanals en dates per decidir per la companyia en funció dels pics turístics. La connexió, com en el cas de Madrid o qualsevol capital europea on es voli en un futur, no s’ha de valorar únicament i exclusivament pel volum de turistes. L’ocupació dels avions és un barem fonamental especialment perquè a la companyia explotadora, que compta amb la subvenció del Govern, li surtin els números, però l’impacte va molt més enllà de les pernoctacions o la venda de forfets. Els vols directes han d’afavorir la connexió i els intercanvis econòmics. Tot el que sigui contribuir al desenclavament d’Andorra ha de servir per ampliar els horitzons i contribuir a la diversificació de l’economia. Precisament per això, perquè hi ha la credibilitat del país al darrere, s’ha d’extremar el zel per evitar tota mena d’incidències que erosionin la fiabilitat del servei.