Posar fil a l'agulla a la CASS

Actualitzada 11/10/2023 a les 06:14

Si el Govern i el Consell General volen escometre la reforma de les pensions tenen la feina avançada. La legislatura passada, una vegada superades les urgències legislatives de la covid, s’hi va treballar força. Les compareixences dels experts, l’escolta dels col·lectius afectats i l’anàlisi de propostes variades, en funció del punt de vista ideològic de cada formació, van permetre disposar de prou material teòric per poder afrontar sense més dilacions l’adopció de mesures. Els parlamentaris que hagin aterrat aquest mandat a la cambra disposen d’hores de gravacions amb les opinions d’especialistes que exemplifiquen les mesures adoptades en altres estats i aposten per traslladar-ne algunes a Andorra. L’aposta del grup parlamentari demòcrata de Jordi Jordana com a president és un bon inici. El parlamentari canillenc ja va viure en primera persona la darrera gran reforma de la seguretat social en la seva etapa de conseller el 2008. El record d’aquella modificació legislativa, que va comptar amb un ampli suport parlamentari però l’opinió contrària del Govern, ha de servir de referent. Si bé va permetre augmentar la cobertura de les persones i famílies, moltes de les mesures que preveia van tenir un clar efecte inflacionari. A aquestes altures el consens no pot ser una finalitat. L’objectiu ha de ser un acord que garanteixi la pervivència i sostenibilitat del sistema de pensions. Si, a més, es pot fer amb una pluralitat de suports, molt millor. En aquests treballs cal apel·lar a la visió d’Estat i la generositat de totes les forces per assumir unes mesures ben segur impopulars, però que han de garantir que tothom que hi tingui dret pugui cobrar una pensió digna, un objectiu que, si no es prenen mesures quirúrgiques, en pocs anys serà inassolible. A DA no li tremola el pols com a mínim a l’hora d’anunciar algunes accions com, per exemple, els increments de l’edat de jubilació, de les cotitzacions i del valor del punt, que ja va avançar amb campanya, però ara ha arribat el moment de deixar de donar tombs i concretar.