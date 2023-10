Actualitzada 09/10/2023 a les 05:58

L’afer de l’FC Andorra s’ha embolicat de tal manera que ja no és possible predir si hi ha possibilitats de retorn a un escenari més dialogant o la confrontació s’ha situat en un moment irreconciliable. Resulta una mica sorprenent que les declaracions del secretari d’Estat, Alain Cabanes, van ser l’espurna d’un post incendiari de Gerard Piqué a X –abans Twitter–. Sorprenent perquè, deixant de banda qui té o no la raó, Cabanes no va aportar cap novetat i el màxim accionista del club fa dies que és coneixedor que Esports no vol allargar la concessió de l’Estadi Nacional per al futbol perquè ho havien pactat exactament per un període de dos anys, que impedeix a l’equip tricolor jugar la propera temporada al Nacional. Piqué i els seus socis ho sabien perfectament després de l’espantada que es va fer amb el projecte d’estadi d’Encamp, on es destinaven un bon grapat de milions de diners públics per satisfer les necessitats d’una societat esportiva privada. Durant dos anys, no s’ha concebut cap gest per part de l’Andorra de Piqué de construir el proclamat estadi propi amb una superfície comercial, ni tan sols la primera pedra d’unes obres, a títol simbòlic. El Govern,, no pot fer favoritisme en les seves decisions. Ara bé, la qüestió és plantejar si és interessant per al país un club a la segona divisió espanyola i els beneficis que comporta no per als particulars, sinó per al conjunt de la ciutadania. Òbviament, la resposta és afirmativa sense pal·liatius. Agradi o no, el futbol és l’esport rei i mou masses, desperta un interès arreu del món, i serveix de reclam, com ho pot ser el Tour o la Vuelta, però amb la diferència que no es limita a una jornada concreta, sinó que el focus d’interès és constant. No es poden validar les formes. Un post dirigit als responsables polítics amb to amenaçant no és la manera. Piqué i els seus socis andorrans saben perfectament que encara hi ha temps per trobar una sortida al conflicte i el Govern també hi ha de posar de la seva part. Exigir sense cedir no porta enlloc. Toca treballar conjuntament perquè l’Andorra es quedi.