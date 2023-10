Malbaratament alimentari

Actualitzada 08/10/2023 a les 06:05

El Govern ha anunciat que l’any que ve les superfícies d’alimentació més gran hauran de disposar d’un espai exclusiu per oferir productes amb caducitat propera a un preu rebaixat. La iniciativa es mereix el suport majoritari, perquè se suposa que en un planeta on falten recursos i mor gent de fam és vergonyós veure aliments als contenidors que encara estan en bon estat per ser consumits. I és que cada 10 minuts mor un nen de gana al Iemen. La desnutrició és darrere de la meitat de les morts infantils que es produeixen cada any, i que es poden evitar. En les darreres dècades, el món ha aconseguit importants avenços en relació amb la desnutrició crònica, que s’ha reduït gairebé un 40% des del 1990. Tot i això, encara moren prop 2.800.000 nens a l’any per causes que tenen a veure amb la desnutrició. Cal continuar treballant per salvar les vides d’aquests nens, la mort dels quals es podria evitar proporcionant-los una alimentació adequada. La desnutrició crònica afecta en aquests moments 162 milions de nens a tot el món, que en patiran conseqüències importants si no s’actua ràpid. Això suposa la mort d’un nen cada 5 segons. Les xifres són punyents i les persones que han tingut la sort de néixer en la partdel planeta no poden seguir tancant els ulls, i encara menys els dirigents. Sabem que Andorra és un gra de sorra i que cada persona és un granet. Llençar el menjar que altres no tenen hauria d’afectar les consciències. Gastem més recursos dels que necessitem. És a dir, que el malbaratament forma part de la cadena d’alimentació. Sense aquest malbaratament d’aliments, que ha de remoure consciències, probablement seria més fàcil lluitar contra aquesta fam i desnutrició endèmica. Molts supermercats venen voluntàriament productes a punt de caducar. Estan en condicions i es poden menjar a un preu més assequible. El consumidor hi surt guanyant i el planeta ho agrairà. No tot han de ser polítiques imposades i campanyes d’una situació que tothom coneix però molts ignoren perquè és la postura més còmoda.