Una designació transparent

La Llei del Raonador del Ciutadà tan sols preveu com a mecanisme de designació que compti amb el vot favorable de dues terceres parts del Consell General, en la primera votació, i la majoria absoluta en una segona. No diu res dels criteris que han de presidir el nomenament, més enllà de la majoria d’edat i la nacionalitat andorrana de l’aspirant. Per tant, el legislatiu globalment o els mateixos grups parlamentaris a títol individual poden decidir els requisits i el procediment per presentar davant el ple un candidat. En el cas del relleu de Marc Vila, que ha exercit les seves funcions els darrers sis anys i que finalitza mandat el mes de desembre, el parlament ha estat sensible a les recomanacions del mateix Raonador i de la Comissió de Venècia, un ens consultiu del Consell d’Europa que vetlla pel respecte de les llibertats i els drets fonamentals. Així, la junta de presidents va acordar dimarts passat realitzar una convocatòria pública oberta perquè s’hi pugui presentar qualsevol ciutadà que vulgui exercir aquesta funció. Les candidatures seran avaluades per la comissió d’Interior del mateix Consell que, en els darrers mesos, ha hagut d’assumir la cobertura de les places de les inspectores dimissionàries de l’Agència de Protecció de Dades. L’habilitació d’aquest mecanisme, que assegura publicitat i concurrència, obre noves perspectives en la designació d’una figura que s’ha de caracteritzar, tot i dependre orgànicament del Consell, per la independència, credibilitat i competència. Un cop designat, la mateixa llei el blinda políticament amb molt pocs supòsits de cessament. L’obertura del procediment d’elecció ja aventura una de les línies mestres de la futura llei que ha de ser objecte d’una revisió profunda. Davant la impossibilitat de disposar de la llei en pocs mesos han trobat una solució respectuosa amb la voluntat d’encara obrir més la institució a la ciutadania. Ara només cal que les forces representades a la comissió s’oblidin dels colors polítics dels aspirants i puguin consensuar els bàsics que han de complir els candidats.