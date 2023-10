Els joves i l'acord amb la UE

Actualitzada 04/10/2023 a les 05:51

El cap de Govern va participar en la inauguració del curs acadèmic de la Universitat d’Andorra i el lliurament dels diplomes als graduats de la promoció 2022-2023, un centenar d’alumnes que han seguit els estudis a l’ensenyament superior públic. Va aprofitar aquest auditori per donar a conèixer entre els assistents, majoritàriament estudiants i membres de la comunitat educativa, els avantatges que oferiria un eventual acord d’associació amb la UE. Si un col·lectiu és capaç d’apreciar les virtuts d’una nova relació amb Brussel·les que permeti l’accés a un mercat interior format per pràcticament una trentena de països aquest és el d’estudiants. Les possibilitats que se’ls obren van molt més enllà dels programes d’intercanvi tipus Erasmus, i abracen la lliure circulació i establiment en països on la formació els ofereix moltes més oportunitats que no pas Andorra. La bonança de l’acord està fora de tot dubte per a professionals que vulguin treballar o iniciar projectes d’emprenedoria a l’estranger. Perquè de tots són coneguts casos d’andorrans que recorren a un passaport comunitari, violant el principi constitucional que prohibeix la doble nacionalitat, per obtenir els avantatges que comporta la ciutadania europea tant per accedir a intercanvis com per treballar. Ignorar aquesta realitat seria com fer trampes al solitari. Sense l’equiparació en drets, els ciutadans andorrans es troben en una situació d’inferioritat en l’àmbit internacional si no volen caure en la picaresca d’acumular passaports, insostenible a llarg termini. Els joves seran protagonistes del referèndum. De la capacitat del Govern de convèncer-los de les expectatives que obre en dependrà en bona part el resultat. La tasca serà, no obstant això, complexa, tal com evidencia l’enquesta postelectoral d’Andorra Recerca + Innovació. Concòrdia, una força molt crítica amb l’acord, va ser el partit amb més suport entre els joves de 18 i 29 anys, amb un 20,7%, per davant de DA (19,6%), PS-SDP (18,5%) i Andorra Endavant, la més euroescèptica, amb un significatiu 15,2%.