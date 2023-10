Lleis de fàcil consulta

Actualitzada 03/10/2023 a les 05:57

El desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment”, diu el cèlebre aforisme. Els ciutadans tenen l’obligació de conèixer les normes en els àmbits en què actuen sense que la ignorància pugui servir ni tan sols com a atenuant. A aquest aforisme s’hi podria plantejar un afegitó del tipus “i és obligació dels estats facilitar al màxim l’accés als textos legals”. El Consell ha optat en els darrers temps per una tècnica legislativa molt còmoda des del punt de vista del promotor, però que complica la vida als ciutadans, les empreses i, sobretot, els professionals del dret. Les anomenades lleis òmnibus, objecte d’ús i abús, s’utilitzen per modificar d’una tacada i en un únic text legal múltiples textos. Aquesta tendència podria estar justificada en casos d’urgència com el que es va viure durant la pandèmia, però ja era recurrent abans de l’arribada del virus. Només cal veure com el pressupost general s’ha convertit en un contenidor on hi ha de tot. La Llei d’aprovació dels comptes del 2013, per exemple, introdueix a través de les disposicions finals canvis en una desena de lleis. Qualsevol ciutadà que vulgui buscar al BOPA una llei marc, que són les que acostumen a partir més canvis, es pot tornar boig sense tenir la certesa al final del procés d’haver-ne vist tots els canvis. Si bé el Govern ha afavorit en els darrers anys la publicació dels textos refosos que inclouen la llei original i tots els canvis que s’hi han fet, és un procediment lent i feixuc que mereix l’aprovació de nou de la cambra parlamentària. Aquest forat ha estat aprofitat per una empresa emprenedora que ha convertit la legislació en la seva proposta de negoci comercialitzant-la entre advocats i juristes. El Govern i el Consell van aprovar ahir contractar-la perquè sigui la que assumeixi la refosa de les lleis i les acompanyi de textos i informació complementària, i que es puguin consultar a través de la pàgina web del Butlletí Oficial. Pot semblar un acord menor, però és rellevant perquè implica un canvi de sensibilitat respecte al ciutadà per fer més fàcil l’acció a les lleis i el coneixement dels drets i les obligacions.