Actualitzada 01/10/2023 a les 05:52

Les places públiques en residències geriàtriques no donen resposta a la demanda actual. Afers Socials informava a meitat de mes que hi ha cinquanta padrins que estan en llista d’espera per accedir a un lloc en un centre sociosanitari amb un règim amb subvenció estatal. En 32 dels casos els avis han ingressat en una residència amb règim privat a l’espera de tenir una plaça pública, mentre que les 18 persones restants continuen al seu domicili amb un seguiment per determinar si necessiten algun recurs alternatiu com el servei d’atenció domiciliària. Amb l’objectiu de pal·liar la situació a mitjà i llarg termini, el ministeri va anunciar divendres que una empresa privada construirà una residència d’avis a partir de l’any vinent al centre d’Encamp. El centre disposarà de 130 places, de les quals entre un 40% i un 50% seran concertades. El projecte permetrà sumar, per tant, una seixantena de noves places concertades a les 225 que hi havia al país el març del 2022. En règim diürn n’hi havia una seixantena l’any passat i s’hi sumaran en breu unes 35 més amb el nou centre de dia que s’ubicarà a Escaldes. L’envelliment de la població, l’allargament de l’esperança de vida i la jubilació de l’anomenada generació delfarà que inevitablement cada vegada hi hagi més padrins. En molts casos, en aquestes situacions se sumen malaties degeneratives que fan que, amb el temps, sigui impossible que la persona es quedi sola a casa o que les famílies puguin gestionar la situació. És per exemple el cas de les persones malaltes d’Alzheimer. Alguns casos acaben sent insostenibles i s’allarguen massa en el temps per la falta de places disponibles en residències. Tot plegat fa imprescindible que es tingui una planificació sobre la demanda actual i futura que hi haurà per dotar el país dels equipaments necessaris. L’objectiu ha de ser donar resposta a la població i garantir als padrins un lloc digne i adequat on passar els últims anys de vida i també una sortida a les famílies per gestionar situacions sovint complicades tant a nivell organitzatiu com sentimental.