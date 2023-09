Sense estadi a la vista

Actualitzada 29/09/2023 a les 05:50

El Govern ja ha deixat clar que l’Estadi Nacional tornarà a tenir a partir de la temporada vinent el rubgi com a principal hoste. El secretari d’Estat d’Esports va ser taxatiu ahir a RTVA en assegurar que no hi ha ni voluntat ni capacitat de prorrogar l’acord a diverses bandes que va permetre a l’FC Andorra ocupar l’estadi durant un període de dos anys i desplaçar el VPC a la Prada de Moles d’Encamp. Amb aquella entesa el club salvava momentàniament els requeriments de la lliga espanyola, però amb el compromís d’aconseguir un estadi de més capacitat d’acord amb els estàndards de la competició. L’acord finalitza la primavera vinent sense que l’FC Andorra hagi resolt on jugarà en el futur. El comú d’Andorra la Vella ja li havia comunicat mesos enrere que no comptés amb l’Estadi Joan Samarra, de titularitat parroquial, que ha de ser objecte d’una remodelació a fons per acollir els Jocs dels Petits Estats, i perquè vol que el màxim de clubs i disciplines esportives en gaudeixin. Cabanes, per no deixar cap marge a l’equívoc, ha precisat, a més, que abans de tornar el Nacional al VPC es replantarà amb herba artificial. L’FC Andorra va fer una important inversió per instal·lar gespa híbrida, com exigeix LaLiga, i per condicionar-lo per a les retransmissions. Amb la gespa artificial l’estadi els queda definitivament vedat. La gestió de l’afer ha estat marcada pels despropòsits. L’FC Andorra, especialment després de l’espantada de Prada de Moles, no ha presentat en cap moment un projecte sòlid a llarg termini més enllà del qui dia passa any empeny, i el Govern ha renunciat a liderar la recerca d’una solució a la continuïtat del futbol professional a Andorra. L’anterior ministra i el secretari d’Estat van exhibir, com a mínim, mà esquerra per trampejar solucions, una capacitat de conciliació aliena a Alain Cabanes. El nou escenari aboca els tricolors a una negociació amb la Federació de Futbol, titular de l’estadi encampadà en fase de construcció. Es tractaria, però, d’un nou pedaç perquè tampoc compliria amb la capacitat exigida.