Cohesió social

Actualitzada 15/07/2023 a les 06:18

El Consell General va viure dijous una sessió de control a l’executiu amb les primeres preguntes orals dels grups parlamentaris. S’hi van tractar molts dels temes de l’agenda política en aquesta arrencada de legislatura: la demanda de penals en la tramitació dels permisos d’immigració, el transport sanitari, les places de les residències de padrins o el dret a l’oblit oncològic, per citar-ne algunes. Si un dels aspectes, però, va propiciar debat de fons, va ser el de l’enduriment del reagrupament familiar, a pregunta de la consellera de Concòrdia Núria Segués. La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va contextualitzar la decisió d’elevar el llindar econòmic dels immigrants per poder portar la parella o les persones a càrrec. I les dades que va aportar relatives a l’increment dels preus de l’habitatge permeten avaluar amb tota la seva cruesa l’impacte que ha tingut per al gruix de la població, especialment per a les persones amb les rendes més baixes, ja siguin nacionals o residents. Així, en els cinc anys transcorreguts entre el 2016 i el 2021 el salari mitjà va créixer un 8% i els preus dels lloguers un 24%, unes xifres que comporten un creixement percentual de les despeses destinades a la llar respecte als ingressos de les famílies, situant-se en molts casos, i no tan sols entre els immigrants, per sobre del 40% de la renda disponible. Al llarg de la sessió es va posar en relleu la diferent percepció entre majoria i Concòrdia i PS sobre les polítiques d’immigració i acollida, dues visions radicalment diferenciades sobre la cohesió a la qual van apel·lar reiteradament en les seves intervencions. Així, mentre Concòrdia considera que afavorir que els immigrants facin un projecte de vida a Andorra amb les seves famílies fomenta la cohesió, per a DA el concepte va associat a una renda prou elevada per assegurar-se que no caldrà cap tipus d’ajut de l’estat. El llindar, però, s’ha col·locat tan amunt que, com va posar en relleu Segués, el seu salari de consellera no li permetria reagrupar parella i dos fills. Un element més per a la reflexió.