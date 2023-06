Les accions de Jocs SA

Actualitzada 14/06/2023 a les 05:52

L’emissió d’accions popular per a residents al país de Jocs SA, la societat explotadora del Gran Casino d’Andorra, està funcionant a molt bon ritme. En tan sols dos dies s’ha cobert un percentatge molt gran dels títols de classe B, un interès que evidencia l’expectació que ha aixecat aquesta ampliació de capital de sis milions d’euros, repartits en 6.000 accions de 1.000 euros cadascuna, una xifra que ja suma al capital la prima d’emissió. I, tal com pretenia la societat promotora, formada per inversors andorrans i el grup espanyol Orenes com a soci tecnològic, la major part de les demandes són a títol individual de persones que aspiren a disposar d’una a cinc accions. La voluntat és ampliar la comunitat al voltant d’Unnic Andorra amb una àmplia base d’accionistes que, sense tenir drets polítics i exclusivament limitats a la percepció de dividends, es converteixin en prescriptors i clients tant de les sales de joc com de les diverses activitats d’oci que s’ofereixen en aquest edifici de 8.000 metres quadrats. I per aconseguir-ho els accionistes a més del rendiment de les accions tenen beneficis en forma de descomptes, preferència en els espectacles o aparcament gratuït per establir el màxim possible de sinergies. L’emissió d’accions populars, que servirà per capitalitzar la societat, ja era un dels requisits del plec de bases d’acord amb la voluntat del Consell Regulador del Joc que una concessió administrativa en exclusiva d’una activitat com és el joc, que històricament ha estat objecte de molta polèmica i que provoca rebuig en molts sectors de la societat, es pogués fer extensiva al màxim de ciutadans. Des del punt de vista de la rendibilitat, es calcula que l’interès mitjà se situï en el 6,82% a partir del quart any d’activitat. Jocs SA també ha activat la venda de 922.635 accions de classe A que corresponen a un 19% del capital social i que representaran una injecció d’11,4 milions d’euros, un tram institucional de característiques molt diferents i amb drets en què la inversió mínima ja no serà de 1.000, sinó de 150.000 euros.