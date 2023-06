Actualitzada 02/06/2023 a les 05:52

Ester Molné encapçala des del 17 de maig passat el ministeri de Justícia i Interior. La trajectòria professional i política avalen la seva designació per a unes funcions sempre complexes. Molné no només té experiència com a advocada sinó que ha estat secretària judicial durant tres anys i batlle durant sis. En el vessant polític, dues legislatures enrere va ocupar la secretaria d’Estat de Justícia i Interior i la passada va presidir la corresponent comissió legislativa del Consell. Té, per tant, un coneixement ampli del poder judicial, que a més va ampliar amb la participació activa en el pla de xoc per acabar amb la saturació de la Batllia. “Una justícia que no és àgil, eficaç i expeditiva repercuteix en el que és un pilar essencial de tota societat democràtica: el dret dels ciutadans a accedir a un procés judicial i tenir un judici de durada raonable.” La frase correspon a la sessió parlamentària del passat 1 de desembre en què es va aprovar la reforma i correspon a l’ara ministra que va defensar-ne l’aprovació com a representant demòcrata. Molné va parlar obertament d’una Batllia “a tocar del col·lapse” que “acumula expedients i retards a més velocitat que els resol”, una saturació que “causa un perjudici directe a la ciutadania”. No imaginava en aquell moment que li pertocaria tutelar des del Govern un pla que optimitza i agilitza els procediments i augmenta la dotació econòmica. En l’edició d’ahir del Diari publicàvem una notícia que il·lustra a la perfecció la gravetat d’una situació amb un cas tan colpidor com el de l’accident del túnel dels Dos Valires que, catorze anys després, encara està pendent de judici. És una causa més de les milers que estan a l’espera de resolució i que de manera periòdica es tradueixen en condemnes a l’estat per vulneració de drets. El pla va comptar amb un ampli suport polític –només terceravia es va abstenir– i de la judicatura, un aval per al ministeri que ara ha d’exigir al poder judicial la màxima celeritat en implementar-lo i, sobretot, exigir uns resultats que la ciutadania mereix.