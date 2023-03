Actualitzada 27/03/2023 a les 06:01

El final de la temporada d’esquí 2022-2023 s’apropa i ho fa amb les estacions pendents del temps, que en els últims dies s’ha caracteritzat per les altes temperatures i la manca de precipitacions. L’objectiu de Grandvalira és passar la Setmana Santa i mantenir obertes les portes de les estacions d’esquí fins al 16 d’abril, l’últim dia de campanya que es va marcar al començament de la temporada. Pal Arinsal, si pot, preveu acabar el curs el 10 d’abril. Malgrat la climatologia i segons el director general de Grandvalira, Juan Ramón Moreno, la situació no és encara preocupant però ho pot ser si continuen les altes temperatures els propers dies. I és que les estacions d’esquí encara disposen d’una bona capa de neu per a la pràctica de l’esquí, o si més no de millors condicions que els competidors dels territoris veïns, però els gruixos de neu poden anar ràpidament a la baixa si la climatologia no experimenta un cert canvi. El que també destaca Moreno és el fet que les estacions andorranes encaren el final de temporada molt millor que els dominis esquiables veïns. Hi destaca les inversions que s’hi han fet els últims anys per fabricar neu de cultiu i mantenir les pistes en condicions òptimes per a la pràctica de l’esquí quan la temporada ja arriba al final. Tampoc no són pessimistes des de Grandvalira quant a les reserves per al final de la campa-nya. Segons Moreno, les reserves per esquiar a les estacions “es mantenen tal com estaven anteriorment, no hi ha cap signe d’alarma a data d’avui”, tot i que assenyala que caldrà veure quina és l’evolució meteorològica dia a dia “i esperar que les coses millorin una mica”. Una bona campanya de Setmana Santa seria posar la cirereta al pastís d’una temporada que, a falta dels resultats finals, sembla haver estat bona per a les estacions malgrat haver viscut un hivern amb baixes precipitacions i relativament suau. Les estacions ja fan bé d’invertir any rere any per intentar pal·liar els efectes d’un canvi climàtic que ja fa temps que ha arribat per quedar-se i que dificulta la feina al sector.