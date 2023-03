Conformitats socials

Actualitzada 23/03/2023 a les 05:45

La Carta Social Europea és un tractat del Consell d’Europa que estableix un catàleg de drets i llibertats bàsics que afecten qüestions del dia a dia dels ciutadans i que poden agrupar-se en habitatge, salut, educació, treball, protecció jurídica i social, moviment de les persones i no-discriminació. Aquest gran acord es va signar el 1961 i va ser revisat el 1996 donant peu al que es coneix com a Carta Social Europea revisada. En el seu articulat estableix que els països signants –Andorra es va incorporar al club el 2004– hauran d’informar periòdicament sobre el seu grau de compliment i seran sotmesos a un mecanisme de supervisió. El Comitè Europeu dels Drets Socials, un organisme independent, és qui assumeix la tasca de fiscalització. Cada any els estats presenten un informe sobre la implementació dels principis de la carta en una àrea concreta. El comitè els examina i elabora les conclusions tot assenyalant el grau de compliment. El comitè va fer públiques ahir les conclusions relatives al capítol laboral d’un total de 33 estats, que inclouen drets a les condicions i remuneració justes, sindicals i de negociació col·lectiva, o el dret a la dignitat del treball. Andorra ha avançat en la regulació de totes aquestes qüestions que tot just deu anys enrere provocaven moltes reticències en amplis sectors de la societat andorrana. Les conclusions presentades pel comitè deixen Andorra en molt bona situació en aquesta àrea. S’assenyalen nou situacions de conformitat, tres aspectes sobre els quals Andorra haurà d’aportar informació complementària i tres incompliments, un dels quals, relatiu a la bretxa salarial per gènere, queda resolt a la Llei d’igualtat aprovada aquest mateix any pel Consell General. Les altres mancances assenyalades corresponen a aspectes que són molt concrets i de caràcter menor, que poden ser resoltes amb relativa facilitat, uns resultats que són equiparables als d’Alemanya, Bèlgica, Luxemburg o el Regne Unit, tots ells amb tres disconformitats, i millors que Espanya i França.