Votar sense traves

Actualitzada 19/03/2023 a les 06:12

Les paperetes que els electors cridats a les urnes dipositaran als comicis que se celebran en dues setmanes incorporen un element que suposa un salt qualitatiu per garantir la plena autonomia del votant amb discapacitat. Totes les butlletes tindran un codi QR que permetrà a qui tingui discapacitat visual saber, amb l’ajut d’un lector que posarà veu al contingut, a quina formació pertany la papereta. Ja no caldrà que ningú li ho digui i podrà mantenir, si així ho vol, la seva tria política en el més absolut secret. És una de les novetats que donen compliment a allò que dictava la darrera reforma de la Llei electoral sobre la necessitat de garantir l’autonomia de vot de les persones amb discapacitat. S’ha optat, a més, per un disseny universal, una papereta que serà idèntica per a tothom per no fer distincions entre electors. Les properes eleccions s’estrenaran altres novetats, com ara haver adaptat la informació que es pot consultar a la pàgina web d’eleccions.ad, o posar a disposició de les persones que ho necessitin transport adaptat o acompanyament durant la jornada electoral si cap persona del seu entorn s’hi pot desplaçar. També es regulen alternatives per a persones que no poden acudir presencialment a votar per dificultats derivades de la discapacitat o perquè pateixen una malalatia greu. Es possibilita delegar el vot a una altra persona amb dret a sufragi, una opció que requereix la validació d’un notari a través d’una escriptura pública. Una altra opció és demanar al batlle que es desplaci al domicili o allà on sigui la persona que ho requereixi per poder formalitzar el vot per dipòsit. Un seguit d’alternatives per eliminar traves al dret de sufragi que celebra la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD). La FAAD reneix després de les discrepàncies que van motivar que gran part de les entitats l’abandonessin i aquest és també un fet remarcable. Perquè la unió fa els col·lectius més forts per seguir reivindicant la supressió de les barreres que encara han de patir.