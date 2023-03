DA com a màxim favorit

Actualitzada 17/03/2023 a les 06:21

Abans de valorar els resultats de l’enquesta política d’Andorra Recerca i Innovació resulta obligat relativitzar-los pel simple fet que més de la meitat dels enquestats no es pronuncia. Així, la suma dels que no saben, no contesten o no votaran s’enfila fins al 67%. Amb aquesta consideració prèvia i establerta també la impossibilitat de fer estimacions dels resultats territorials per falta de massa crítica, la comparació del sondeig realitzat abans de les eleccions del 2019 i dels resultats obtinguts evidencia que és una eina demoscòpia més fidedigna del que podria semblar. Els responsables de l’estudi acaben ponderant les preferències de vot manifestades amb les simpaties declarades per obtenir una projecció de vot. Així, fa quatre anys no tan sols va vaticinar l’ordre dels principals partits, sinó que, en bona part dels casos, amb força precisió pel que fa al suport. L’estudi és especialment útil per avaluar el recorregut de les forces polítiques noves, algunes de les quals fruit d’escissions com Acció o Andorra Endavant, i altres, és el cas de Concòrdia, creades recentment. La fotografia resultant ofereix una posició dominant de Demòcrates, que erosiona els socis de Govern, i es distancia de la segona força en qüestió, el PS, que no rendibilitzaria el pacte amb SDP i sortiria amb pitjors expectatives que fa quatre anys. Liberals i, sobretot, Acció es queden per sota del 7,1% dels vots mínim per obtenir representació, tot i que en el cas de Cabanes el vot ocult, més habitual en el votant conservador, li podria permetre fer-se amb un escó. La sorpresa del sondeig és la irrupció de Carine Montaner, que, amb el 13,3%, esdevindria la tercera força, i de Concòrdia, que sumaria un 11,4% dels vots. L’opinió dels enquestats sobre Espot avala la tendència. És el més conegut i el més ben valorat, a notable distància dels seus rivals i bastant per sobre del mateix Govern i el grup parlamentari. DA surt amb un avantatge evident, però li caldrà cimentar-lo a les parròquies on es juga realment les garrofes i un grapat de vots decanta majories.